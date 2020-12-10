جربي ماسك الكاكاو على الشعر وستتفاجئين بالنتيجة!

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - تبحث كل من ترغب في العناية بشعرها عن ماسك طبيعي يمكن تحضيره في المنزل. سنعرفك على مماسك للشعر يرتكز على الكاكاو الغني بالعناصر التي تمنع تساقط الشعر وتعزز لمعانه ولونه وكثافته.
ماسك الكاكاو على الشعر
المكونات التي تحتاجين اليها هي ربع كوب من الزبادي، ربع كوب من المايونيز، بياض بيضة واحدة، ملعقتا طعام من بودرة الكاكاو غير المحلى ، وملعقتا طعام من العسل.
البداية تكون بفصل بياض البيضة عن الصفار ووضعها في وعاء.
ثم يصار الى إضافة الزبادي والعسل والمايونيز والكاكاو وقومي بخلطها حتى تمتزج بشكل كامل.
ضعي الماسك على شعرك المبلل وقومي بتغطيته بقبعة الإستحمام لمدة 30 دقيقة.
مع الإشارة الى أن هذا الماسك غير مخصص للشقروات خصوصا أن كان شعرهن فاتحاً لان الكاكاو يترك بعض البقع التي يصعب إزالتها. الماسك هذا مخصص لصاحبات الشعر الداكن أو الأشقر الداكن فقط.
ولصاحبات الشعر الداكن يمكن إستخدام الكاكاو كشامبو جاف لتغذية جذور الشعر ولتغطية لونها.
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