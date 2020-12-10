كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - الوصف: قصيرات القامة يَظنّنّ أنك في نعمة، بينما تعرف الطويلات المعاناة الحقيقية مع اختيار الملابس، أولها وأكبرها هي اختيار الكعب المناسب، ثم الاضطرار للابتعاد عن الكثير من تقليعات الموضة المفضلة خاصة الشتوية؛ لأنها تجعلك تبدين ضخمة، والعيب الأسخف على الإطلاق، وهو الظهور دائمًا أكبر من عمرك الحقيقي، لذا جمعنا لك أهم النقاط الصعبة في الأناقة، واتبعنا خطى ياسمين صبري، أجمل الطويلات، لنخرج لك بدليل لتفادي كل هذه المشكلات والاستمتاع بطول قامتك، وارتداء الكعب مع القامة الطويلة، وحلول مشكلة الأكتاف العريضة، وخدع صغيرة لتبدي أقصر وسط شلة الأصدقاء، كذلك أخيرًا ستعرفين لماذا بدوت ضخمة في صور حفلة التخرج، وما العيب في الفساتين التي يقع اختيارك عليها.



فقط لأن عارضات الأزياء طويلات، يظن الجميع أن الطويلات هن الأسعد حظًا في العالم، عندما يتعلق الموضوع بالموضة والأزياء، إلا أن هذه المعلومة غير حقيقية بالمرة، لذلك تعرفي إلى دليل ياسمين صبري لأناقة الطويلات.

الطويلات يعانين من العديد من المشكلات في الملابس، مثل مشكلة الأكتاف العريضة، ومشكلة الظهور في سن أكبر لأنهن أطول، وبعضهن لا تتكون لهن تقاسيم واضحة أنثوية للجسم مما يجعل اختيار الثياب بالنسبة للفتاة الطويلة، ليس بالمهمة السهلة، لذا نرشح لك دليلاً لأناقة الطويلات، على طريقة أكثر الطويلات التي نعرفهن أناقة، النجمة المصرية ياسمين صبري.

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لنقسم المشكلات واحدة تلو الأخرى ثم نضع لها حلولًا من دولاب ياسمين صبري:



مشكلة القدم الكبيرة:

الأحذية المدببة والكعوب العالية مثالية لك



أغلب الطويلات يملكن قدمًا كبيرة نسبيًا، لتعادل الطول والوزن، وهو أمر طبيعي إلا أنه يضع حدودًا لنوعية الأحذية التي تستطيع الفتاة ارتداءها، وبشكل غامض يحول الكعب جميع الفتيات إلى أميرات بينما يحول الطويلة إلى شخص ضخم جدًا.

لذا اختاري الحذاء المدبب المقدمة، على أن يكون كعبه رفيعًا، فالمقدمة المدببة تصغر حجم قدمك وتعطي وهمًا بالرفع، بينما يقوم الكعب الرفيع برفع الجسم بشكل يعطيه المنحنيات المطلوبة، لتظهر ميزة الطول.

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الأكتاف العريضة:



مشكلة الأكتاف العريضة تواجه الطويلات كثيرًا، ولكنها ليست حصرية عليهن، وتتسبب الأكتاف العريضة في إعطائك وهماً بزيادة الوزن والضخامة.



لحل هذه المشكلة:

اختاري الملابس التي تكون فتحة الرقبة فيها على شكل V.

استعملي الألوان الداكنة لملابس النصف العلوي من الجسم.

ارتدي الأكمام الطويلة كلما اتيحت لك الفرصة.

ابتعدي بقدر الإمكان عن موضة الأكتاف الساقطة أو Off Shoulder.

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مشكلة الضخامة:

فساتين اللون الواحد تظهرك أرفع



الضخامة مشكلة تفقد الفتاة الطويلة الثقة في نفسها، ورغبتها في الظهور في الصور الجماعية، ولعلاج هذه المشكلة عليك تجربة التالي:

عليك اعتماد ملابس تقسم الجسم لأكثر من قطعة، يظهرك هذا أقصر قليلًا وأقل وزنًا ويزيد من تقاسيم الجسم الأنثوية.

استعملي الحزام العريض والقصات التي تبرز منطقة البطن.

استعيني بطقم اللون الواحد يظهرك أرفع وأطول.

استخدمي الجاكت القصير في كل مناسبة متاحة لقسم الجسم إلى جزأين.

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فساتين السهرة:



قصة عروس البحر هي أفضل قوالب وقصات الفساتين على طويلات القامة.

الفساتين المنفوشة تكون محفوفة عليكِ بالمخاطر.

يجب أن تتأكدي أن قصة الفستان تبرز منطقة الوسط، وليست فضفاضة على كامل الجسم.





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