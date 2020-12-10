النجمات يتنافسن على اختيار جزمات Combat boots

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - يعود ظهور جزمات المحاربين الى العام 1943 في الولايات المتحدة الأميركية اي مع الحرب العالمية الثانية، وتطور التصميم وتفاوتت المواد وطرق معالجة الجلد لنصل الى التصاميم التي شاهنا العديد من النجمات يرتدين منها مثل بيونسي وكايا جربير ومن النجمات العربيات تعتبر نوال الزغبي سباقة في تبني هذه الصيحة الى جانب النجمة مايا دياب في الوقت الذي تميل فيه هيفاء وهبي الى الجزمات الطويلة الأنثوية.



كيف انتعلت نوال هذه الجزمة؟

نوال الزغبي



نسقت النجمة نوال الزغبي هذا التصميم مع تنورة قصيرة أو مع سروال رياضي أو عسكري الطابع، وقد اختار الموديل القصير أو المتوسط والمزود برباط طويل وهي تفضل اختيار اللون الأسود منه باستثناء مع التنانير.

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وكيف نسقتها مايا دياب؟

Combat boots



نسقت مايا دياب الجزمة مع الجينز الممزق الضيق وكنزة سوداء ورقعت شعرها على شكل كعكة عالية، وهي إطلالة شقية بدت فيها مايا أصغر سناً. تعتبر هذه الجزمة أكسسواراً ايقونياً لا يزول من صيحات الموضة، خصوصاً وان الموضة هذا العام هي للتصاميم المريحة البعيدة عن التصنّع، ويمكنك أن تحمليها معك من موسم الى آخر، لذا ننصحك باختيار النوعية الجيدة.



كيف ننسق جزمة combat boots؟



يمكنك ارتداؤها مع بزة رياضية واجعلي طرف السروال تحت الجزمة.

يمكنك ارتداؤها مع شورت قصير وسترة biker vest.

يمكنك ارتداؤها مع الجينز skinny فوق أو تحته حسب رغبتك ولكن بشرط أن يكون القميص أو البلوزة طويلة.

ارتدي التنورة الطويلة وارتدي الجزمة العالية الساق.

يمكن تنسيقها مع تنورة جلدية ميني وقميص وكنزة أو بلايزر واسعة طويلة.

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ماذا أرتدي معها؟



يمكنك مع التنورة المطبعة او الفستان اختيار سترة جلدية قصيرة، ومع الجينز عليك بالسترة المنفوخة المعروفة باسم BOMBER JACKETS. أما إذا اعتمدت الكنزة sweater الناعمة والسروال الرياضي يمكنك ارتداء معطف وجزمة قصيرة.

نصيحة: اختاري وشاحاً مرقطاً أو محايد اللون مع هذه الإطلالة وابتعدي عن المجوهرات لأن اللوك سيكون مزدحماً بالتفاصيل.



هل يجب الابتعاد عن ارتداء هذه الجزمة مع فستان من نوع slip Dress؟



تعتبر هذه الفساتين الشبيهة بملابس النوم أنثوية رقيقة ومصنوعة من الحرير المصقول ويمكن ارتداؤها مع معطف من الفرو الاصطناعي وجزمة محاربين، لتحصلي على تناقض جذاب في إطلالتك.

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