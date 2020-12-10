الأكمام المنتفخة موضة خريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - بعيداً عن الهدف العملي للكمّ، فإن الابتكار في تنفيذها والأنماط المختلفة التي يعتمدها المصمّمون، عناصر تضيف إلى شكل الزي وتغنيه كما يمكنها أن تخلق حركة وشكلاً للقطعة. هناك أكثر من شكل للأكمام يمكن أن تكون واسعة أو متطايرة أو محددة أو منتفخة طويلة أو قصيرة وتصنع من أي خامة.

الأكمام المنفوخة



بداية الأكمام الضخمة ظهرت في ربيع وصيف 2018 ومنذ ذلك الوقت أعيد ابتكار هذه الأكمام بأكثر من شكل وكرست وجودها لتصبح أحد اتجاهات الموضة الأساسية على الأقل في هذه الفترة. وفي عروض خريف وشتاء 2020 2021 رأينا الكثير من الأكمام الضخمة!



الأكمام المنتفخة عبر التاريخ

الاكمام-المنتفخة-عبر-التاريخ



الأكمام المنتفخة لطالما ارتبطت بملكات بريطانيا وأميرات ديزني وحتى الأميرات الحقيقيات كما رأينا الأميرة ديانا في فستان زفافها.

هذه الأكمام تستحضر حقبة فائتة عندما كان الغلامور والخيال محركا الموضة. وبدايتها تعود إلى أواخر القرن 17 حسب مؤرخي الموضة.

فترة لويس الرابع عشر كانت الملابس تستعمل للدلالة على المكانة والقوة في بلاط ملك الشمس. حيث سمحت القوانين لحاشية البلاط بارتداء ملابس فاخرة كطريقة لنفحهم بالحقوق والمكانة ومن هذا المنطلق كانت الأكمام المنتفخة دليلاً على الثراء والمكانة.

إليزابيث الأولى كانت ترتدي الكثير من الأكمام البديعة التكوين والأكمام التيودور كانت تبطن بشعر الحصان لتحافظ على شكلها بطريقة معينة

لوحة Ditchley لإليزابيث الأولى تظهر أكمامها الذهبية مكانتها العالية وقيمتها الكبيرة في المملكة.

خلال النصف الأول من القرن 19 انتشرت الأكمام المنتفخة مجدداً وزادت شعبيتها

في أواخر القرن 19 انتشر كم Gigot وهو تغيير عن المنتفخ كان ضيق من الكوع إلى المعصم. وقد تم ابتكار هذا الكم ليساهم في تحقيق شكل الساعة الرملية الذي كان يفترض بالنساء في العهد الإدواردي أن يتمتعن به.

في السبعينات بيانكا جاغر Bianca Jagger ارتدت أكمام منتفخة على حلبة الرقص في ستوديو 54 في الثمانينيات عادت الأكمام الكبيرة مع مسلسل داينستي Dynasty والبطلة ألكسيس التي اشتهرت بارتداء الأكمام الكبيرة واللبادات الضخمة وهي كانت وسيلة لمنح النساء القوة والظهور والبروز وكان لها تصميم أنثوي مزين بالكشاكش والثنيات.

اليوم يبدو أن الكثير من المصممين ابتكروا تصاميم أكمام منتفخة التي تعكس روح أنثوية وذكورية خاصة عندما تريد النساء الحصول على إطلالة تلفت الانتباه

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نصائح لارتداء الأكمام المنتفخة

نصائح لاختيار الأكمام



الأكمام المنتفخة تلفت الانتباه كثيراً وتعكس القوة ما يجعلها مناسبة للكثير من النساء الراغبات في إطلالة مميزة.

- الأكمام الضخمة تخفي عيوب الزنود ويمكن أن تمنحك شكل ساعة رملية مبالغ فيه لأنها تجعل بقية أقسام الجسم تبدو أصغر مما هي عليه بالمقارنة.

- إذا كان وركاك عريضين اختاري توب بكم منتفخ مع بنطلون بقصة مستقيمة توزان شكل جسمك.

- إذا كنت تتمتعين بجسم كالتفاحة المميز بعرض الصدر ابتعدي عن الأكمام المنتفخة لأنها ستجعل صدرك أعرض مما هو عليه

- الأكمام المنتفخة تلفت النظر كثيراً وبسبب شكلها المختلف يجب الانتباه إلى خامتها أو القماش المصنوعة منه. الخامة الثقيلة تخفف من تطاير الكم المنتفخ ما يعني أن الأورغنزا أو القطن سيؤمنان القساوة المطلوبة للسيطرة على الطلة.

- لموازنة شكل الأكمام المنتفخة اختاريها تزين فستاناً طويلاً لأن طوله يوازن دراما الكمين المنتفخين.

- الأكمام المنتفخة مع الطبعات الكبيرة والبارزة قد تبدو مبالغا فيها لكن إذا نفذت بإتقان يمكن أن تمنحك طلة مميزة. الاثنان معاً يضيفان الدراما إلى الزي ويجعلان التركيز منصباً على الزي بكامله بدل جزء منه.

- شكل الأكمام المنتفخة يطغى أحياناً على الإطلالة وللتغلب على ذلك يمكنك أن تجمعي الخصر وتحدديه.

- الأكمام المنتفخة يمكن أن ترهب الآخرين وللتخفيف من رهبتها تحتاجين إلى قماش شفاف

- الجامب سوت مع أكمام منتفخة يملك طلة متطاولة تساعد على توازن الطلة. فهو زي ينضح قوة تضفي عليه الأكمام المنتفخة طلة متنوعة.

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اختاري الإكسسوارات المناسبة

اكسسوارات



الأكمام المنتفخة تملك شخصية خاصة بها وتلفت النظر ومن أجل إنجاح الطلة تحتاجين إلى اللمسات النهائية المناسبة

- عقود كبيرة مزينة بحجارة متلألئة كبيرة تتناسب مع طلة الأكمام المنتفخة

- إذا كنت تملكين رقبة عالية ورفيعة يمكنك اختيار أقراط متدلية كالثريا لإكمال طلة الأكمام المنتفخة. أما إذا كانت رقبتك قصيرة فابتعدي عن الأقراط المتدلية واختاري أكمام أقل انتفاخاً مع ياقة مفتوحة.

- الحقائب المحمولة أو تلك الصغيرة الحجم التي تحمل على الكتف بسلسلة معدنية تتناسب كثيرا مع طلة الأكمام المنتفخة.

- لطلة مفذلكة اختاري أحذية عالية الكعب أما لطلة كاجوال يمكنك اختيار أحذية رياضية التصميم مفلطحة

- الأساور العريضة تساعد في إكمال الطلة بكل أناقة

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