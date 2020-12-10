ريهام أيمن تجهز شجرة الكريسماس بصحبة أطفالها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها فيديو جديد، في أثناء تجهيز شجرة الكريسماس، استعدادا لرأس السنة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في الفيديو وهي تجهز شجرة "الكريسماس" مع أطفالها، وعلقت قائلة: "التحضير المبكر للكريسماس مع أطفالي".

كانت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، أبهرت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي أبرزت جمالها ورقتها، وسط الطبيعة والورود الملونة المبهجة.

وظهرت ريهام خلال جلسة التصوير بإطلالة صيفية مبهجة؛ إذ ارتدت فستان أحمر اللون ومنقوش بالورود، معتمدة على الشعر الكيرلي، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، بالإضافة لبعض الإكسسوارات التي تناسبت مع إطلالتها.