أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب التجمعات العائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تجنب التجمعات العائلية

العديد منا يتجاهل مخاطر التجمعات العائلية في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

التجمعات العائلية تهدد حياتك وتجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى نقلها للآخرين.

كيف نحمي أنفسنا؟

يفضل البقاء في المنزل والتواصل مع العائلة عن طريق الفيديو كول.