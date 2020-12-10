رسالة رومانسية من زوجة العسيلي في عيد ميلاده: حب حياتي

علاقات و مجتمع

وجهت أمنية عبدالكريم زوجة الفنان محمود العسيلي رسالة رومانسية له بمناسبة عيد ميلاده، حيث يحتفل اليوم في الـ10 من ديسمبر بعيد ميلاده الـ38.

نشرت أمنية صور لهما عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كانت هي جالسة داخل سيارة، وهو بجانبها في الخارج، وصورة أخرى ارتدت فيها فستانا جريئا مفتوحا، وعدد آخر من الصور التي توثق علاقتهما.

وكتبت أمنية في تعليقها على الصور رسالة رومانسية وجهتها للعسيلي بمناسبة عيد ميلاده، قالت فيها، "كل سنة وأنت طيب يا حب حياتي، أنت دايما اللي بتدفعني إلى أقصى حدود استطاعتي، وأنت دائمًا من اللي بتطمني وتقولي كل حاجة هتبقي كويسة، مع حبك ودعمك اللامتناهي أصبحت أقوى امرأة. أنت كل شيء بالنسبة لي. شكرًا لك على جعل كل دقيقة من حياتي تجربة من الجنة".

زواج العسيلي

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ عدة أسابيع، وتعد زيجته الثالثة.

وذهب الثنائي إلى جزر المالديف، لقضاء شهر العسل، ومن وقت لآخر، اعتادا مشاركة متابعيهما، بلقطات مختلفة تظهر استمتاعهما بشهر العسل.