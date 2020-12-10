فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية: مش بقدر أمشي (فيديو)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة فيفي عبده تسجيلا صوتيا تحدثت خلاله عن حالتها الصحية، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت فيفي عبده، "مساء الفل من مصر أم الدنيا انا عايزة اطمنكوا عليا انا مش في المستشفى ولا حاجة زي ما ناس كتير قالت، أنا عيانة بس في البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني".

وأكملت فيفي بصوت يظهر معاناتها من الإرهاق، "أنا طلبت منكوا تدعولي لأني مكنتش بقدر أمشي على رجلي، وأديني بتعالج وإن شاء الله أبقى كويسة، أنا بطمنكوا عليا عشان اللي الناس كاتبينه حرام كدة بيطلعوا إشاعات عليا".

وأضافت فيفي عبده، "الحمدلله انا بتعالج وربنا يسهل، ربنا يخليكوا ليا ويشفي كل مريض ويشفيني يا رب شدة وتزول، بحبكوا أوي من مصر أم الدنيا ومن بيتي".

المرض يمنع مشاركة فيفي عبده في زفاف أمير شاهين

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة فيفي عبده، بغطاء الرأس "الحجاب"، خلال فيديو للحديث عن إصابتها بنزلة برد، مؤكدة أنها تسببت في غيابها عن فرح أمير شاهين ومنة الله جاب الله.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أونلاين" قريبًا، كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء، إذ قالت: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".