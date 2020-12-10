ياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الـ"جامب سوت" (صور)

علاقات و مجتمع

ارتدت الفنانة ياسمين صبري جامب سوت خلال حضوها فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، تشابه بشدة مع جامب سوت ارتدته الفنانة هيفاء وهبي خلال حضورها حفل توزيع جوائز Grammy's في لوس أنجلوس عام 2014.

الجامب سوت على هيئة بليزر من الأمام بأزرار ذهبية كبيرة، وياقة مزدوجة ستان، صففت ياسمين صبري شعرها مفرود وكذلك هيفاء وهبي والتي كان يتميز شعرها حينها بانه باللون الأحمر.

وانتشرت صورة للثنائي بنفس الجامب سوت، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أيهما أجمل في إطلالتها بالجامب سوت.

تفاصيل جامب سوت ياسمين صبري

وارتدت ياسمين صبري جامب سوت من اللون الأسود، من دار أزياء بالمان، ويبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري 3095 دولار، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

مهرجان القاهرة

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تم نقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.