8 مواصفات لفتى أحلام نسرين أمين: مايستظرفش (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة نسرين أمين لأول مرة عن مواصفات فتى أحلامها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية CBC.

وحددت نسرين أمين مواصفات فتى أحلامها، وقالت في البداية، "لازم يكون واثق في نفسه، مثقف، لطيف وظريف مش تنك، ومبيستظرفش"، وأكملت، "لا يمكن أحب راجل متجوز، حتى لو في حاجة أنا بحبها، بيحتويني ومديني إحساس الأمان والحرية ومقدرني".

وأكدت أن الكذب من الصفات المنبوذة لديها، "من الخطوط الحمراء أنه يكون كداب ودي مش شغلته، ولا أنه يكون متجوز، ومش هسيب نفسي أحب راجل متجوز، وأنا اللي بدي الضوء أو الإشارة الخضرا".

يذكر أن نسرين أمين تزوجت من قبل عن حب وأنجبت نتيجة تلك الزيجة ابنتها "أمينة"، ولكنها لم تستمر في علاقة زواجها: "كنت متجوزة بدري جدا، وكان الجواز عن حب ومستمرتش الجوازة مدة طويلة".

وأضافت "نسرين" خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها ومع سابق أعمالها الدرامية قد تظهر أمام جمهور المشاهدين على كونها شخصية قوية أو مغرورة، ولكن في الحقيقة هي عكس ذلك تماما.

وأوضحت أن ما يجذبها في الرجال هو الثقة في النفس وعدم الاستظراف، كما أنها تكره الكذب في كافة الشخصيات سواء الرجال أو النساء، لافتة إلى أنها تمتلك المرونة التي من أجلها تقوم بتغيير مهام عملها وتعمل في أي مهنة أخرى: "هغير الشغل علشان أنا عايزة أغيره مش علشان حد طلب مني كده، وممكن أغير الكارير خالص".