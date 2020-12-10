الامارات | بعد أن نصبت أسرّة علاجية في حاويات شحن .. كوريا: نحن في وضع حرج

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن نصبت أسرّة علاجية في حاويات شحن .. كوريا: نحن في وضع حرج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سارعت سلطات كوريا الجنوبية اليوم الخميس لنصب أسرة علاجية في حاويات شحن لتخفيف الضغط على المنشآت الطبية المستنزفة بسبب أحدث موجة من فيروس كورونا والتي لا تبدي بوادر تذكر على التراجع مع تسجيل 682 حالة جديدة. وفجرت عودة الإصابات للزيادة المخاوف من نقص حاد في أسرة المستشفيات، الأمر الذي دفع مدينة سول إلى البدء في نصب أسرة داخل حاويات لأول مرة منذ بداية الوباء.

وتخطط السلطات الصحية لتكثيف الفحوص من خلال إطلاق مواقع مؤقتة في حوالي 150 مكانا بمنطقة سول الكبرى.

وقال وزير الصحة باك نيونج هو خلال اجتماع تعهد فيه بحشد جميع الموارد المتاحة "نحن في وضع حرج يمكن أن تصل فيه جهودنا في مكافحة الفيروس وقدرة النظام الطبي إلى أقصى حد لها في وقت قريب".

وأضاف "سنؤمن ما يكفي من مراكز العلاج وأسرة المستشفيات للحالات الحرجة حتى يتسنى لهم تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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