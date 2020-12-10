فيديو.. رانيا يوسف تكشف سبب غيابها عن افتتاح "القاهرة السينمائي"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب غيابها عن فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث غابت أول أيام المهرجان، وقالت في البداية إنه بسبب وعكة صحية مرت بها.

وقالت رانيا يوسف بعد ذلك في حديثها لقناة "dmc" إن سبب غيابها عن حضور حفل افتتاح المهرجان، وما يليه من فاعليات في البداية كان بسبب سفرها خارج مصر، حيث كانت مضطرة للسفر وهو ما منعها من المهرجان، وظلت في الخارج لمدة 10 أيام، وبمجرد عودتها إلى أرض الوطن عادت للظهور مرة أخرى في مهرجان القاهرة.

وعن عام 2020، فأكدت أنها حققت خلاله نجاحا على المستوى الشخصي والمهني، على الرغم من أنها كانت سنة صعبة بسبب فيروس كورونا المستجد وما سببه في العالم من خسائر كبيرة، إلا أنها قدمت مسلسلين "الآنسة فرح"، و"أفراح إبليس"، وقدمت فيلما.

وعلى المستوى الأسري، كانت أكثر تركيزا مع بناتها في البيت، وقضت معهن وقتا طويلا، وهو ما علمها أيضا الكثير.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف ارتدت فستانا من اللون الزيتي، مميز بتنورته البليسيه، له حزام عريض على منطقة الوسط، مع صدر مفتوح وحمالات عريضة بليسيه.

ويعد الفستان من إحدى الماركات العالمية التي تفضلها الفنانة رانيا يوسف، ويتميز بالكسرات والأكتاف المكشوفة، ويباع عبر الإنترنت في مواقع البيع الشهيرة.

الفتستان كما ارتدته الموديل أثناء عرضه، "أوفشولدرز" يبين الأكتاف والرقبة كاملة، ويخبئ منطقة الصدر بحمالاته العريضة المميزة بالكسرات، لكن رانيا يوسف ارتدته بشكل خاطئ حيث وضعت تلك الحمالات أعلى كتفيها بدلا من أن تكون "أوفشولدرز".

ومن المفترض أن تغطي أكتاف الفستان منطقة الصدر، لتكون أوفشلودرز، لكن رانيا يوسف فضلت أن تكون مكشوف وترفعها إلى أعلى.

يختلف سعر الفستان من مكان إلى آخر، فهو يباع أصلا بحوالي 1274 دولار أمريكي، أي حوالي 20 ألف جنيه مصري، وفي خصومات البيع عبر الإنترنت يمكن أن ينخفض سعره ليصل إلى 120 دولارا أي حوالي 16 ألف جنيه.