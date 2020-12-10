منها التدخين.. الصحة العالمية تحذر من 3 سلوكيات تعرضك لخطر كورونا

علاقات و مجتمع

تتعرض مصر حاليا إلى ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعقبه ارتفاع في حالات الوفاة، وبحسب وزارة الصحة في بيان عنها مؤخرا، فإنه من المتوقع أن تزداد الاعداد إلى ما يزيد على 300%.

لذا يجب أخذ احتياطات السلامة والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحفاظ على نظافة اليدين سواء بالجل المعقم، أو بالغسيل بالماء والصابون، وكذلك تجنب التجمعات والأماكن المغلقة، وتجنب التواصل مع مرضى فيروس كورونا.

وخلال تلك الفترات يلجأ بعض الأفراد إلى القيام بتصرفات قد تكون غير مسؤولة، في ظل رغبة الجميع في مزيد من الوقاية ومحاربة فيروس كورونا المستجد، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من بعض الأفعال، والتي لا يجب ممارستها أو القيام بها حيث تكون ضارة للغاية ولها نتائج عكسية.

أفعال ضارة للغاية تحذر منها "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التدابير التالية ليست فعالة ضد COVID-19 ويمكن أن تكون ضارة:

- التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة وكذلك يسبب أعراض قوية للفيروس.

- ارتداء كمامات متعددة (أكثر من ماسك فوق بعضها).

- تناول المضادات الحيوية كخطوة استباقية، لمنع الإصابة بكورونا.

وعلى أي حال، إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فاطلب الرعاية الطبية مبكرًا لتقليل خطر الإصابة بعدوى أكثر خطورة، وتأكد من مشاركة سجل سفرك الأخير مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.