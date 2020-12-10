"الصحة العالمية" ترد على الأسئلة الشائعة حول علاج كورونا

صحة

لا يزال علاج فيروس كورونا في طور البحث، فهو إلى الآن فيروس غامض ظهر فجأة دون علاج، ورغم تطوير بعض اللقاحات إلا أنه العلاج لا يزال غير متاح، لذا ردت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني على أبرز الأسئلة التي طرحت عن كوفيد 19.

هل المضادات الحيوية فعالة في منع أو علاج COVID-19؟

المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات، فهي تعمل فقط على الالتهابات البكتيرية.

سبب COVID-19 هو فيروس، لذلك لا تعمل المضادات الحيوية. لا يجب استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو العلاج من COVID-19. يجب استخدامها فقط حسب توجيهات الطبيب لعلاج العدوى البكتيرية.

هل هناك أي أدوية أو علاجات يمكن أن تمنع أو تعالج COVID-19؟

في حين أن بعض العلاجات الغربية أو التقليدية أو المنزلية قد توفر الراحة وتخفف من أعراض COVID-19، لا يوجد دليل على أن الطب الحالي يمكن أن يشفي المرض.

لا توصي منظمة الصحة العالمية بالتطبيب الذاتي مع أي أدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، كوقاية أو علاج لـ COVID-19.

ومع ذلك، هناك العديد من التجارب السريرية الجارية التي تشمل كلاً من الأدوية الغربية والتقليدية. ستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم معلومات محدثة بمجرد توفر النتائج السريرية.

هل يوجد لقاح أو دواء أو علاج لـ COVID-19؟

حتى الآن، لا يوجد لقاح ولا دواء محدد مضاد للفيروسات لمنع أو علاج COVID-2019.

ومع ذلك، يجب أن يتلقى المصابون رعاية لتخفيف الأعراض. يجب إدخال الأشخاص المصابين بمرض خطير إلى المستشفى. يتعافى معظم المرضى بفضل الرعاية الداعمة.

اللقاحات المحتملة وبعض العلاجات الدوائية المحددة هي قيد التحقيق. يتم اختبارها من خلال التجارب السريرية. تنسق منظمة الصحة العالمية الجهود لتطوير اللقاحات والأدوية للوقاية من COVID-19 وعلاجه.

أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك والآخرين ضد COVID-19 هي تنظيف يديك بشكل متكرر، وتغطية السعال بمنحنى الكوع أو المناديل الورقية، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس.