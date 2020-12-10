يسرا اللوزي.. من أكثر الفنانات جاذبية إلى "أم البنات"

ماما

أنجبت يسرا اللوزي ثاني بناتها "نادية" لتصبح بذلك أم البنات، ويعلن حملها وولادتها تحولها من أكثر الفنانات جاذبية في الوطن العربي إلى أم مصرية أصيلة، حيث اتجهت اهتماماتها إلى البيت والأسرة ورعاية الأطفال.

زميلاتي الحوامل

بدأت يسرا اللوزي رحلتها مع الحياة الزوجية بفيديو وجهته إلى "زميلاتها الحوامل"، وسألتهن في تعليق على الفيديو "عاملين ايه في الهم ده؟"، مشيرة إلى انتشار فيروس كورونا مع حملها ما وضعها في موقف خوف وقلق من الولادة وأي اختلاط.

طبخات يسرا اللوزي

وتشارك اللوزي جمهورها ومتابعيها بصور لأكلات تصنعها هي في البيت واحدة من ها هي كيك الجزر، كما شاركا صناعتها فتة مكدوس، وكتبت في تعليقها عليها، "عمايل ايديأ".

لا تظهر طفلتها

ومثل كل الأمهات المصريات شاركت يسرا اللوزي صورة "قدم" طفلتها الصغيرة مع متابعيها عبر "إنستجرام"، دون إظهارها كاملة، وكتبت في تعليقها على الصورة، "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت "أم البنات"، شكراً لكل الناس اللي سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن الكورونا، و ربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

الوزن الزائد

وفي فيديو نشرته يسرا اللوزي ضمن حملة الكشف المبكر لضعاف السمع، ظهر وزنها الزائد بعد الولادة، ولكنها ظلت تنشر صورا لها ومقاطع فيديو على طبيعتها دون خجل، وتقلبت الفنانة الأكثر جاذبية تحولها إلى "أم البنات".

شخابيط على وجه يسرا اللوزي

نشرت يسرا اللوزي صورة لها وعلى خدها ألوان، وقالت إنها بسبب مكوثها في المنزل لفترة طويلة مع فتياتها.

وقالت في تعليقها على الصورة، "وآدي آخرة القعدة في البيت مع العيال"، وظهرت دون مكياج تماما في الصور وعلى طبيعتها بشعر ملموم.

مهرجان القاهرة

إطلالة ساحرة خطفت بها يسرا اللوزي الأنظار بظهورها بفستان أسود منفوش في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وظهرت بوزن زائد ولكنها كانت بجاذبية رائعة، لفتت إليها الأنظار، وذلك بعد عدة أشهر فقط من الولادة.

فوتوسيشن جريئة

ونشرت يسرا اللوزي أمس صورة لها خلال خضوعها لجلسة تصوير لصالح مجلة "فوج" العالمية خلال الحمل، وكانت الصور جريئة تظهر جاذبيتها وحملها.

وتصدرت يسرا اللوزي محركات البحث بفضل تلك الصور.