الامارات | صور.. مقاعد من الكمامات المستعملة في كوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقاعد من الكمامات المستعملة في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كم عدد الكمامات المستعملة اللازمة لصنع مقعد؟ يعرف كيم ها-نيول أن الأمر يتطلب 1500 كمامة. وبعد أن ضاق ذرعا بالهدر المتمثل في مخلفات الكمامات المستعملة، والكثير منها مصنوع من البولي بروبلين، خرج طالب تصميم الأثاث الكوري الجنوبي كيم ها-نيول،بحل صديق للبيئة، فصهرها لصنع مقاعد سماها "ستاك آند ستاك".

وقال الطالب البالغ من العمر 23 عاما "البلاستيك قابل لإعادة التدوير، إذن لماذا لا نعيد تدوير الكمامات المصنوعة من البلاستيك؟"

وفي يونيو الماضي، وضع صندوقا لجمع الكمامات في جامعته (كايون للفنون والتصميم) بمدينة يوانج جنوبي سول. وجمع منذ ذلك الحين عشرة آلاف كمامة مستعملة وحصل أيضا على أكثر من طن من الكمامات المعيبة من مصنع.

ولتقليل خطر انتقال فيروس كورونا، يبقي كيم الكمامات في مخزن لما لا يقل عن أربعة أيام ثم يزيل الأربطة والأسلاك المرنة ويعرض الكمامات لحرارة تبلغ 300 درجة مئوية حتى تذوب.

والنتيجة مقاعد بثلاثة أرجل من الكمامات البيضاء والوردية والزرقاء والسوداء عرضها كيم في معرض تخرجه.

وينوي كيم صنع قطع أخرى من الأثاث من الكمامات مثل مقعد بمسندين وطاولة أو بعض قطع الإضاءة. ودعا الحكومة والشركات الخاصة لتدوير الكمامات بتخصيص صندوق خاص بها لجمعها.

وتوضح بيانات حكومية أن كوريا الجنوبية أنتجت في شهر سبتمبر وحده أكثر من مليار كمامة للاستخدام المحلي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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