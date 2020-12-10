محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الصدر من أن التدخين يهدد خصوبة المرأة؛ حيث تتوغل المواد الضارة في دخان السجائر بعد استنشاقها من الرئة عبر مجرى الدم إلى المبايض ويمكن أن تؤثر هناك بالسلب على تكوّن الهرمونات ونمو خلايا البويضات.

كما أن المواد الضارة بالسجائر لها تأثير سلبي على خلايا البويضات المخصبة واستقرارها في الرحم. وبشكل عام يؤثر التدخين بالسلب على سريان الدم في الجسم، والذي يعود بالضرر على الرحم أيضا.

وبطبيعة الحال تقلل كل هذه العوامل من فرص حدوث الحمل. ويحد التدخين السلبي هو الآخر من فرص حدوث الحمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب التدخين في دخول المرأة مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) في وقت أبكر، ومن ثم تقل المدة الكلية لمرحلة الخصوبة لديها.

لذا يتعين على المرأة، التي تخطط للحمل، الإقلاع عن التدخين فورا وتجنب التدخين السلبي أيضا.