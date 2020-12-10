دراسة تكشف معدل ما يبلعه الشخص من البلاستيك في الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها الصندوق العالمي للطبيعة، إلى أن من المحتمل أن يبتلع المرء ما يعادل بطاقة ائتمانية من البلاستيك كل أسبوع.

وتركزت الدراسة على مياه الشرب المختلطة بمواد بلاستيكية وأطعمة مثل الكائنات المحارية البحرية التي يميل الناس لالتهامها قطعة واحدة بما قد تخزنه في جهازها الهضمي من جزيئات البلاستيك.

واستخدمت رويترز نتائج الدراسة في تصور هذه الكميات من البلاستيك بمرور الوقت.

ففي غضون شهر نبتلع ما يعادل وزن قطعة عادية من لعبة الليجو. وخلال سنة يعادل ما نتناوله من البلاستيك خوذة أحد رجال الإطفاء، وفق ما نقل "البيان" الإماراتي.

وربما لا يستكثر البعض هذه الكمية غير أنها تزيد بمرور الوقت. وبهذا المعدل يمكن أن يصل ما نتناوله من جزيئات البلاستيك خلال عشر سنوات إلى 2.5 كيلوغرام.

وخلال حياة الانسان يصل ما يستهلكه إلى نحو 20 كيلوجراما.

وقد زاد إنتاج البلاستيك في الخمسين عاما الأخيرة مع انتشار استخدام المنتجات الرخيصة التي تستعمل مرة واحدة. ولأن البلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي لكنه يتفتت إلى أجزاء أصغر فهو ينتشر في نهاية الأمر في كل مكان وعلى الشواطئ وفي الكائنات البحرية وكذلك في السلسلة الغذائية.