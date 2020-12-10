حققت حلمها.. ميادة رمضان أول مصرية تعمل ضابط مناوبة على سفن الصيد

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بعد سنوات طويلة من المثابرة، نجحت الفتاة المصرية ميادة رمضان في تحقيق حلمها بأن تصبح أول مصرية تعمل كضابط مناوبة على سفن الصيد، مواصلة بذلك مسيرة عائلتها في مجال الصيد.

ميادة صاحبة الـ23 عاما، تخرجت من كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أكتوبر 2020، وكان ترتيبها الثاني على دفعتها، ومن ثم التحقت بدورات تدريبية في معهد السلامة البحرية والامتحانات التأهيلية لضابط المناوبة على سفن الصيد، كأول مصرية تحصل على الرخصة في هذا العمل.

وأشارت رمضان، التي تقطن منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، في حديثها لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلى أن سبب التحاقها بهذا العمل يعود إلى أن عائلتها تعمل فيه منذ أكثر من 25 عاما، موضحة أن هذا السبب ليس الرئيسي، فطموحها الذي لم يكتمل في الالتحاق بكلية الهندسة قسم صناعة السفن انتهى بالالتحاق بكلية المصايد بالأكاديمية البحرية وتحقق حلما جديدا سعت وراءه.

وأكدت رمضان، أنها لا تستطيع وصف سعادتها كونها أول مصرية تحرز هذه الشهادة، وقالت: "شعوري ميتوصفش من الفرحة ومن الطريق اللي ربنا رسمهولي مليان نجاح"، موضحة أنها حتى الآن لم تتقدم لعمل لكنها حصلت على الرخصة.

وعن عائلتها قالت رمضان: "فخورين بيا، وشايفين نتيجة تعبهم معي"، مؤكدةً أن كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري هي الوحيدة التي تستخرج "باسبورات بحرية"، ولا توجد أي كلية أخرى في مصر تمنح هذه الفرصة.

ووظيفة ضابط مناوبة سفن الصيد هي مراقبة مرحلة الصيد وخط سير السفينة حسب ما ذكرت ميادة، موضحة أن المهام تشمل أيضا حل أي مشكلة قد تتعرض لها سفن الصيد عبر اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

وعبرت رمضان، عن خوفها من رفض الشركات الكبرى العاملة في مجال الصيد قبولها كضابط مناوب كونها فتاة، مؤكدة أن المرأة المصرية قادرة على تحقيق كل شيء والنجاح في أي عمل لكنها تحتاج إلى الفرصة.

وحصلت رمضان، على جواز بحري مصري، وأيضا شهادة عمل صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات للعاملين على سفن الصيد لعام 1995.

وتتميز مصر بمسطحات مائية هائلة تصل إلى 13 مليون فدان حسب الهيئة العامة للثروة السمكية في مصر، وهو ما يجعلها دولة مميزة في مجال الصيد، خاصة في البحرين الأحمر والمتوسط.

وحسب تقرير رسمي صادر عام 2012، يعمل ما يقرب من 4909 مركب آلي في البحر المتوسط والبحر الأحمر، منها 3046 تعمل في البحر المتوسط و1863 تعمل في البحر الأحمر، وهذه المراكب الآلية تعمل بحرف الجر والسنار والشانشولا والكنار وبعض مراكب غزل الكابوريا في البحر الأحمر.