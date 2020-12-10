قانوني عن عقوبة تسريب الفيديوهات الإباحية: قد تصل إلى السجن 15 عاما

علاقات و مجتمع

علاقة آثمة جمعت بينهما مرة واحدة فقط، انتهت بانتشار فيديو إباحي تقترب مدته من 45 دقيقة، والتخلص من شاب من عزبة تركس بنجع حمادي بمحافظة قنا.

بذات الطريقة التى كان يفضلها عنتيل الجيزة، وهي تصوير السيدات اللاتي يقمن معه علاقات جنسية بالفيديو، نجح شاب من قنا في تصوير فيديو إباحي له مع سيدة، وبعدها سربه، قاصدا من وراء فعلته تلك، فضح السيدة التى امتنعت عن مواصلة العلاقة الآثمة معه، واعتبرت أن ما حدث معه للمرة الأولى نزوة عابرة ستمحوها بتوبة صادقة، لكن الشاب بحسب تحريات المباحث لم يرتدع أو يستجيب لطلبها بقطع علاقتهما للأبد.

لم ييأس المتهم من ملاحقة جارته بشتى الطرق بعد أن أغلقت هاتفها، وقررت تغيير رقمها إلى آخر جديد، معلنة أنها أغلقت تلك الصفحة السوداء بعلاقتها مع هذا الشاب الذي نجح في نصب الفخاخ حولها حتى سقطت معه في بئر الخيانة والرذيلة، ووصل الأمر إلى تهديده لها بالذهاب لها في منزل الزوجية، عن طريق رسالة نقلت إليها من طفلة في القرية.

ونجح أقارب السيدة في نصب كمين للشاب "فخري .ص"، 33 سنة، خلال وجوده في مزرعة دواجن يمتلكها في عزبة تركس، وهناك تمكنوا من القضاء عليه، وفروا هاربين تاركين خلفهم جثته ملقاه ومخضبة بالدماء من جراء الذبح في الرقبة وطعنات كثيفة موزعة في البطن والصدر، واستمر الأمر خفيا لمدة يومين، حتى اكتشف صديق المجني عليه جريمة مقتله فأبلغ الشرطة بالواقعة.

العقوبة القانونية لتسريب الفيديوهات الإباحية

وحسبما كشف مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ"هن"، أن تصوير الفيديوهات لشخص في وضع مخل دون علمه، تعتبر جريمة هتك عرض لصاحب الفيديو المصور.

وقال "السعداوي"، إن العقوبة القانونية لتسريب مثلك تلك الفيديوهات بغرض فضح أمر شخص، جريمة عقوبتها السجن المشدد مدة تتراوح من 3 أعوام وحتى 15 عام.