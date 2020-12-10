الامارات | كريتي سانون تعلن إصابتها بـ «كورونا»: عزلتُ نفسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريتي سانون تعلن إصابتها بـ «كورونا»: عزلتُ نفسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الممثلة الهندية كريتي سانون (30 عاماً)، أمس، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها على تطبيق «إنستغرام» لمشاركة الصور.
وقالت كريتي: «أريد أن أبلغ الجميع أنه قد تأكدت إصابتي بفيروس كورونا. لا يوجد ما يدعو للقلق، أشعر بأنني بخير، وقمت بعزل نفسي بناءً على تعليمات السلطات الطبية، وطبيبي الخاص».
وأضافت: «سأستأنف العمل قريباً. وحتى ذلك الوقت سأقرأ أمنياتكم.. سلمتم، الفيروس لم يذهب بعد».
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