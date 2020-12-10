الامارات | بوت فوق الركبة.. إطلالة مفعمة بالأنوثة في الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بوت فوق الركبة.. إطلالة مفعمة بالأنوثة في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع بوت فوق الركبة (Overknee Boots) على عرش موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأوضحت مجلة «فرويندين» أن بوت فوق الركبة يصل طوله - كما يبدو من اسمه - إلى فوق الركبة، مشيرة إلى أنه يأتي هذا العام بساق ضيقة وكعب ضخم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم تنسيق بوت فوق الركبة مع تنورة قصيرة أو فستان قصير، على أن يتم ارتداء جورب طويل للإحساس بالدفء.

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