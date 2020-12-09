محافظ الغربية يكرم 39 قيادة نسائية

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كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 39 عضوةً من أعضاء المجلس القومي للمرأة، لمشاركتهم في العديد من الأنشطة، والقيام بالحملات التوعوية التي جابت القرى وذلك للتوعية بالقضايا المختلفة التي تمس المرأة والمجتمع، جاء ذلك بمقر ديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي، والمستشارة عايدة عبد الجواد مقرر مناوب بالمجلس.

بدأ الحفل، بالسلام الوطني، تلاه كلمة الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس، حيث قدمت الشكر لمحافظ الغربية على توليه رعاية قضايا وشئون المرأة، حيث عرضت المبادرات التي قام بها المجلس بالتنسيق مع الجامعة ومديريات الخدمات، وأشارت إلى أن كل عضوة من أعضاء المجلس مسؤولة عن ملف من الملفات التي تهم مصلحة الدولة.

في السياق ذاته، قدم محافظ الغربية الشكر للدكتورة صفاء مرعى علي رعايتها لقضايا المرأة وأنشطتها خاصة خلال الفترة العصيبة في ظل جائحة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا المرأة، وإلقاء الضوء على دور المرأة الفعّال في المجتمع بدايةً من منزلها حتى عملها.

وأشار المحافظ أن المحافظة في خطتها الاستراتيجية وضعت محور التنمية البشرية وبناء الإنسان كأول محور، وذلك لإيماننا الشديد بأهمية التوعية ورفع الوعي وبناء الإنسان.

خلال الاحتفال، عرض أعضاء المجلس القومي للمرأة الملفات المسئولين عنها مثل الإدمان، التحرش، سكة الأمان، لا للعنف ضد المرأة، التوعية للمشاركة في الانتخابات، الغربية خالية من فيرس c، توعية بسرطان الثدي، الهجرة غير الشرعية المشروعات الخدمية، التثقيف السياسي، تخطيط النشاط الإعلامي، المرأة المعيلة، زواج القاصرات وختان الإناث، وكذلك اهتمامهم بالمواهب المختلفة.

وطالب محافظ الغربية بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لمتابعة دار الأيتام، ودار المسنين، وما يحدث داخل هذه الدار من رعاية أو اعتداءات وممارسات خاطئة.

في نهاية الحفل، قدمت الدكتورة صفاء مرعي درع المجلس القومي لمحافظ الغربية، تقديراً لجهوده في محافظة الغربية، كما قام المحافظ بإهداء درع المحافظة للدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة وتسليم شهادات تكريم للعضوات بالمجلس القومي للمرأة.