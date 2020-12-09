متشترهوش بـ 2000 جنيه.. طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

مطبخ

عرض قدمه أحد المطاعم الشهيرة في وسط البلد، عن حلوى المارون جلاسيه، التي تحتوي في أساسها على فاكهة "أبو فروة"، لكن المفاجأة التي صدمت رواد "التواصل الاجتماعي" هو السعر الذي طرحه المطعم.

بسعر 1999 بدلًا من 2500 أي 500 جنيه هو العرض الذي قدمه المطعم على شراء المارون جلاسيه، وبدلًا من الشراء بسعر غالٍ، يمكن تحضيره بخطوات بسيطة، بحسب ما عرضها "هن" في التقرير التالي.

مقادير عمل المارون جلاسيه

كمية من أبو فروة

مقدار من الماء

ملعقة كبيرة سكر

طريقة عمل السيرب

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ½ ليمونة

¼ ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل المارون جلاسيه

يشق أبو فروة بالسكين شقين متقابلين ويشوى على النار حتى يستوى 50% ويرفع من على النار ويقشر.

يوضع مقدار من الماء مضاف إليه ملعقة السكر على النار حتى يغلى.

يضاف إليه أبو فروة بحيث يغطى الماء أبو فروة ويترك حتى ينضج ويرفع ويصفى جيدا.

يوضع السكر والماء وعصير الليمون والفانيليا على النار دون أن يقلب السكر ويترك على نار هادئة إلى أن يتغير لون الشراب السكري يرفع من على النار.

يغمس أبو فروة دفعة واحدة في الشراب السكري ويترك لمدة 5 دقائق.

يرفع أبو فروة من الشراب بحذر حتى لا يتكسر ويوضع في مصفاة ويترك في مكان دافئ ليلة كاملة.

في اليوم التالي يسخن الشراب السكري ويغمس أبو فروة فيه ويترك لمدة 5 دقائق.

يرفع من السيرب بحرص ويصفى و يترك على شبكة سلك حتى يجف تماما.

يوضع بحرص في برطمان محكم الغلق ويصب عليه السيرب ويغلق البرطمان جيدًا ويحفظ بالثلاجة.