نسرين أمين تحكي عن حياتها الشخصية: انفصلت بعد زواج عن حب وأنجبت "أمينة"

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قالت الفنانة نسرين أمين، إنها تزوجت من قبل عن حب وأنجبت نتيجة تلك الزيجة ابنتها "أمينة"، ولكنها لم تستمر في علاقة زواجها لانفصالها عن زوجها: "كنت متجوزة بدري جدا، وكان الجواز عن حب ومستمرتش الجوازة مدة طويلة".

وأضافت "أمين" خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها ومع سابق أعمالها الدرامية قد تظهر أمام جمهور المشاهدين على كونها شخصية قوية أو مغرورة، ولكن في الحقيقة هي عكس ذلك تماما.

وأوضحت أن ما يجذبها في الرجال هو الثقة في النفس وعدم الاستظراف، كما أنها تكره الكذب في كافة الشخصيات سواء الرجال أو النساء، لافتة إلى أنها تمتلك المرونة التي من أجلها تقوم بتغيير مهام عملها وتعمل في أي مهنة أخرى: "هغير الشغل علشان أنا عايزة أغيره مش علشان حد طلب مني كده، وممكن أغير الكارير خالص".

وأكدت أنها لا تخشى التقدم في العمر، كما أنها لا تخاف من الإصابة بفيروس كورونا: "لما الواحد بيخاف من حاجة والفكرة تكون مسيطرة عليه بتجيله، وتفائلوا بالخير تجدوه، وأنا شخصية متفائله بطبعي".

وأشارت إلى أنها تحب الظهور في الأعمال المختلفة ولا ترغب دائما في الظهور بالأعمال المعادة في الأعمال الدرامية، ذلك لأنها دائما ما تريد الظهور بأدوار جديدة لم يسبق لها الظهور بها من قبل.