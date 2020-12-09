بعد وفاة الراحل نبيل فاروق بها.. تعرف على طرق الوقاية من النوبات القلبية

صحة

توفي منذ قليل، الكاتب الكبير نبيل فاروق إثر أزمة قلبية مفاجئة، ليودع مؤلف "رجل المستحيل" عالمنا عن عمر ناهز الـ64 عاما.

ويرصد "هن" أسباب وأعراض الأزمة القلبية، وفقًا لموقع mayoclinic.

ما هي الأزمة القلبية؟

قد تحدث الأزمة أو النوبة القلبية، عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودًا، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، والتي تكون لويحة في الشرايين التي تغذي القلب، كما يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم، ما يؤدي إلى ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

أعراض الأزمة القلبية

لا توجد أعراض واحدة مشتركة لدى جميع المصابين بالنوبات القلبية، لكن هناك بعض الأعراض الشائعة، على النحو التالي:

ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

غثيان أو عسر هضم

حرقة في فم المعدة

ألم في البطن

ضيق النفس

عرق بارد

الإرهاق

دوار أو دوخة مفاجئة

أسباب النوبة القلبية

انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية.

الضيق في الشرايين (تصلب الشرايين).

حدوث جلطة دموية في موقع التمزق، ما يمنع تدفق الدم عبر الشريان التاجي، ما يُؤدي إلى افتقار القلب إلى الأكسجين والعناصر المغذية.

إيقاف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب.

تعاطي التبغ والمخدرات.

وقد تؤدي الإصابة بفيروس كوفيد-19 أيضًا إلى إتلاف قلبك بطرق تؤدي إلى النوبة القلبية.

مضاعفات الأزمة القلبية

اضطراب نبضات القلب بشكل غير منتظم، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

تلف الكثير من أنسجة القلب.

توقف القلب المفاجئ.

الوقاية من النوبات القلبية

هناك بعض الطرق لتجنب الإصابة بنوبة قلبية:

الأدوية

يقلل الانتظام على تناول الأدوية من احتمالية إصابتك بنوبة قلبية فيما بعد ويساعد على زيادة كفاءة قلبك التالف.

تناول الأدوية التي يصفها لك الطبيب بانتظام، واسأله عن عدد زيارات المتابعة التي تحتاج إليها.

الحفاظ على وزن صحي ونظام غذائي مفيد لقلبك

امتنع عن التدخين

مارس الرياضة بانتظام

السيطرة على التوتر والأمراض التي قد تسبب نوبة قلبية، كارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليستيرول، أو داء السكري.