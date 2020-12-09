الامارات | "كورونيشن ستريت" أطول مسلسل في العالم يحتفل بعيده ال60

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونيشن ستريت" أطول مسلسل في العالم يحتفل بعيده ال60 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل مسلسل "كورونيشن ستريت" البريطاني الأربعاء بعيده ال60 على الشاشة، مكرّسا موقعه كأطول المسلسلات التلفزيونية عمراً في العالم ومتحديا التغيرات الاجتماعية المتواصلة وتبعات جائحة كوفيد-19.

وتشمل المراسم الاحتفالية لفتات خاصة بينها قرع أجراس كاتدرائية وإجراء نقاش برلماني حول المسلسل وطوابع تحمل صور شخصيات المسلسل.

بدأ عرض المسلسل الذي تدور أحداثه في متجر وحانة داخل مدينة متخيلة في شمال إنكلترا تحمل اسم ويذرفيلد، في السابع من ديسمبر 1960، وكان متوقعا أن يستمر لأشهر قليلة إلا أن نجاحه الكبير كتب قصة مختلفة لهذا العمل.

ومذاك، حافظ العمل بشخصياته المتنوعة ومشاهد الشوارع المرصوفة بالحصى وصوت البوق الطاغي على الموسيقى التصويرية، على موقعه كأحد أكثر الأعمال التلفزيونية استقطابا للمشاهدين على قناة "آي تي في" التجارية.

ووصف رئيس قناة "آي تي في" في شمال إنكلترا جون ويستون، مسلسل "كورونيشن ستريت" بأنه "دليل للإنسانية مع نفحة من الراحة النفسية والقليل من حذاقة الشمال" الإنكليزي. وأشار إلى أن ميزة العمل تكمن في "النساء القويات والرجال الضعفاء".

ورغم طابعه الإنكليزي القوي، يحظى المسلسل بشعبية تخطت حدود بريطانيا إلى ما وراء البحار، خصوصا في كندا حيث يُعرض عبر قناة "سي بي سي" منذ ستينات القرن الماضي. وقالت المديرة العامة لبرامج الترفيه والأخبار والرياضة في القناة الكندية سالي كاتو إن "أجيالا من الكنديين كبروا على المسلسل كجزء من حياتهم في المنزل".

وتراجعت نسب المشاهدة للعمل منذ المستويات القياسية المحققة في الثمانينات والتسعينات حين كانت أهم حلقاته تحظى بمتابعة أكثر من عشرين مليون مشاهد. وباتت حلقاته تستقطب ما بين سبعة إلى ثمانية ملايين مشاهد، بما في ذلك عدد المشاهدات عبر الإنترنت. وأصدرت هيئة البريد الملكية البريطانية طوابع بريدية مستوحاة من مشاهد كلاسيكية من العمل.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 صناع العمل إلى وقف الإنتاج بين مارس ويونيو، ما اضطرهم إلى تصوير حلقات تلتزم مقتضيات التباعد الجسدي باستخدام خدع تصويرية للإيهام بأن الشخصيات متجاورة.

وأقر منتجو المسلسل بأنهم استغنوا عن قصة درامية كانوا يعتزمون تصويرها لمناسبة الذكرى الستين بسبب القيود المتصلة بالجائحة. غير أن صحيفة "تايمز" أشادت بحلقات المسلسل بعد الجائحة لكونها تعيد "حسا من الحياة الواقعية إلى عالم القصص" الدرامية.

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