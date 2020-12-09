كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - يُعد اللون الجملي من أكثر الألوان التي تحظى باهتمام مُصممي الأحذية والحقائب في مختلف الماركات العالمية، خاصة في تصميمات فصل الشتاء، فهو من الألوان الأنيقة التي تناسب مختلف الإطلالات الشتوية، سواء في أوقات النهار، أو في الخروجات المسائية.

ولا غنى عن البوت باللون الجملي في إطلالاتكِ خلال فصل الشتاء، لذلك جمعت لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، أجمل صيحات بوت باللون الجملي، لموسم شتاء 2021:



بوت جملي من الجلد والشامواه من Isabel Marant

بوت جملي من الجلد والشامواه من Isabel Marant





قدمت ماركة Isabel Marant عدة تصميمات للبوت الجملي لهذا الشتاء، أعجبنا منها هذا التصميم لبوت طويل من الجلد الجملي والشامواه البيج، بتصميم مُدبب من الأمام، مع كعب قصير بطول 4 سم، باللون البني الداكن.

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بوت جملي طويل من Amina Muaddi

بوت جملي طويل من Amina Muaddi





لإطلالة أكثر أناقة في شتاء 2021، قدمت ماركة Amina Muaddi هذا التصميم المميز لبوت طويل يصل حتى أعلى الركبة، وهو بوت مُصمم من الجلد الجملي، مع كعب رفيع ذي قاعدة مربعة بتصميم شفاف بشكل عصري وجذاب، إضافة إلى تصميم أمامي مُدبب.



بوت طويل بسحاب أمامي من Dior

بوت طويل بسحاب أمامي من Dior

قدمت ماركة Dior مجموعة من تصميمات البوت الجملي لشتاء 2021، تناسب جميع الأذواق، أعجبنا منها هذا البوت الأنيق، ذو السحّاب الأمامي، الذي ينتهي بحلقة معدنية دائرية مطلية بالذهب، كُتبت عليها علامة الماركة، مع كعب عريض طوله 7 سم باللون البني الداكن.

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بوت جملي برباط على الساق من Gucci

بوت جملي برباط على الساق من Gucci



قدمت ماركة Gucci تصميماً أنيقاً ومميزاً لبوت متوسط الطول من الجلد الجملي، ذي كعب رفيع بطول 10 سم، مع رباط رفيع على رقبة البوت من الجلد البني لفتحه وإغلاقه أثناء ارتداء أو خلع البوت، كما تم وضع علامة الماركة بشكل أنيق باللون الذهبي أعلى الكعب مباشرة.



بوت من الجلد الجملي والشمواه من Burberry

بوت من الجلد الجملي والشمواه من Burberry



قدمت ماركة Burberry هذا الشتاء مجموعة تصميمات مميزة وأنيقة للبوت الجملي، سواء ذو الرقبة العالية أو القصيرة أو متوسطة الطول.

ومن أجمل ما قدمت Burberry لشتاء 2021، هذا البوت الأنيق ذو الرقبة القصيرة، المُصمم من الجلد الجملي ذو المقدمة المُدببة، مع رقبة قصيرة ورفيعة وكعب عريض بطول 10 سم، تم تصميمها من الشمواه الجملي، وهو ما منحه تصميماً مميزاً وعصرياً لإطلالة أكثر أناقة في فصل الشتاء.

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