داليدا خليل وموضة الإطلالات المطبَعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - هي شاغلة الناس منذ إنطلاقتها في عالم التمثيل، وهي تفاجئنا بمواهبها المتعدِّدة فهي ممثلة وراقصة استعراضية وتمتلك خامة صوتية جيدة، وأطلقت مؤخراً أغنية مصوَّرة فاقت في وقت قصير أكثر من مليون متابع على قناة يوتيوب. خلال زيارتها إلى إمارة دبي، ظهرت النجمة الحسناء داليدا خليل بإطلالات عصرية رائعة خلال مشاركتها في جلسة تصوير في فندق Versace palazzo Dubai تستحقّ منا كهواة ومتابعي للموضة التوقف عندها. فلقد اختارت داليدا الأقمشة الراقية المصنوعة من الحرير والساتان دوشيس والكريب وبرعت في تنسيق التطبيعات مع الجلد لدى ارتدائها السروال، فكيف تم تنسيق هذه الإطلالات؟ وكيف نبتكر إطلالات مماثلة لما ارتدته مع الأخذ بالاعتبار طبيعة حياة النساء العاملات.

إطلالاتها الأنيقة بالتفصيل الدقيق

1-الإطلالة الأولى: تجسّد النجمة داليدا خليل في فستان إثني الطابع من purple labels وهو من الساتان الحريري المطبع برسوم هندسية. وتستطيعين ابتكار إطلالة مشابهة لها مع هذا الفستان الأبيض المطبع برسوم منمقة زرقاء من فالنتينو. الفستان متوافر لدى موقعwww.theresa.com

purple labels

2-الإطلالة الثانية: بدت داليدا خليل بالسروال المطبَّع بالزهور في قمة الأناقة فالانسجام بين التطبيع بالزهور والقماش الموحّد هو أساس هذا اللوك. وتوّجت النجمة زيها بسترة جلدية أضفت رقياً على إطلالتها التي يخشى البعض منها، فالعديد من السيدات يبتعدن عن البنطلون المزدحم بالتفاصيل، لأنه قد يضفي امتلاء عند الأوراك، وهذه صفة مشتركة لدى النساء العربيات يحاولن إيجاد حل لإخفائها. كما اخترنا لك بعض القطع الضرورية لتحصلي على إطلالة قريبة مما ارتدته النجمة من موقع www.theresa.com.

دولتشي آند غابانا

2

ماذا نرتدي مع التطبيعات؟

تعتبر الأقمشة المطبّعة دقيقة فالتفصيل المزدحم يفسد الإطلالة بكاملها، لذا فمن الأفضل اختيار أكسسوارات موحّدة اللون أو نيود لإحداث توازن في المظهر.

نصيحة: لا تُكثري من الإكسسوارات، فالأقراط الهندسية المصنوعة من الذهب الخام هي المفضلة. إذا ارتديت الأقراط لا تضعي العقد أو الأساور بل اكتفي بخاتم.

ماذا اخترنا لك من أكسسوارات تترافق مع التطبيعات؟

-حذاء نيود من كريستيان لوبوتان.

-حقيبة نيود من بوتيغا فينيتا.

تابعي المزيد: نجوى كرم وسرّ إطلالاتها الأنيقة بالجمبسوت