كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - الزمرد هو أحد الأحجار الكريمة التي تتمتع بفخامة وسحر خاص، وهو ما يجعل قطع المجوهرات التي يدخل في تصميماتها تتمتع بجاذبية تخطف الأنظار.

وتحرص الماركات العالمية على تصميم العديد من المجوهرات والساعات من أحجار الزمرد، لتناسب كل المناسبات والأذواق في مختلف أوقات العام.

وفي السطور التالية، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت" مجوهرات شتوية فخمة من حجر الزمرد، قدمتها أشهر الماركات العالمية.



عقد من الذهب الأصفر المرصع بالألماس والزمرد من Dior

عقد من الذهب الأصفر المرصع بالألماس والزمرد من Dior



قدمت ماركة Dior العديد من التصميمات المميزة لمجوهرات شتوية أنيقة مُصممة من حجر الزمرد، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق، لعقد مكون من 4 سلاسل متتالية، صُمم كل منها من دوائر متفاوتة الأحجام، صممت من الزمرد والألماس، واللؤلؤ والذهب الوردي والذهب الأصفر.

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ساعة من الزمرد والألماس من Chanel

ساعة من الزمرد والألماس من Chanel



تُعد الساعات من الأكسسوارات التي لا يُمكن الاستغناء عنها، فهي تمنحكِ إطلالة مميزة مع مختلف الإطلالات.

وقدمت ماركة Chanel تصميماً عصرياً وفخماً لساعة مُرصعة بالألماس والزمرد، وهي الساعة التي صُمم السوار الخاص بها من الساتان الأسود، مع إبزيم قابل للطي من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً.

وصمم تاج من الذهب الأبيض المُرصع بالزمرد الأخضر، أما المينا فصُممت من السيراميك الأسود الصلب، مع عقارب مُرصعة بـ19 ألماسة صغيرة.



عقد من الزمرد والألماس من Pasquale Bruni

عقد من الزمرد والألماس من Pasquale Bruni



لإطلالة أكثر فخامة وأناقة من حجر الزمرد، قدمت دار Pasquale Bruni، هذا العقد الأنيق المُصمم على شكل مجموعة من الورود كبيرة الحجم التي صُممت من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، والمُرصعة بالألماس الأبيض، وتتدلى منها أحجار بتصميم بيضاوي مع أوراق شجر صغيرة صُممت من أحجار الزمرد.

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خاتم من الألماس والزمرد من Tiffany&Co

Tiffany&Co



تُعد الخواتم المُرصعة بحجر الزمرد من أكثر الخواتم أناقة وفخامة، لذلك تسعى أشهر الماركات العالمية لتقديم تصميمات مختلفة ومميزة من الخواتم المُصممة من الزمرد.

ومن أجمل التصميمات التي قدمتها ماركة Tiffany&Co، هذا الخاتم الأنيق المُصمم من البلاتين المُرصع بالألماس الأبيض والزمرد، حيث صُمم بشكل دائري على شكل دائرتين مُرصعتين بالألماس، يتوسطهما حجر دائري من الزمرد بوزن 45 قيراطاً.



ساعة من الزمرد الأخضر والجلد من Chopard

ساعة من الزمرد الأخضر والجلد من Chopard





لإطلالة فخمة تناسب السهرات المسائية في فصل الشتاء، قدمت ماركة Chopard هذا التصميم الأنيق لساعة مميزة، صُممت من سوار من الجلد باللون الأخضر، مع تاج أنيق صُمم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومُرصع بالزمرد والكريستال وأحجار الألماس الأبيض.

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