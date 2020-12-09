كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - تحرص الفتيات والنساء دائماً على الظهور بأظافر صحية ونظيفة طوال الوقت، ولكن تواجههن دائماً مشكلة من أكثر المشاكل التي تؤرقهن، وهي اصفرار الأظافر.

وينتج اصفرار الأظافر غالباً بسبب وضع طلاء الأظافر لفترات طويلة، أو كثرة القيام بالأعمال المنزلية، واستخدام مساحيق التنظيف بكثرة، مما يرهق الأظافر ويجعل لونها باهتاً ومصفراً.

لذلك من الضروري أن تحرصي دائماً على وضع طبقة من طلاء الأظافر الشفاف قبل وضع طلاء الأظافر لحمايتها من الاصفرار، ومن المفضل ارتداء القفازات أثناء تأدية الأعمال المنزلية للمحافظة على أظافرك من الاصفرار.

وإذا كنتِ تعانين من اصفرار الأظافر، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في السطور التالية طريقة تبييض الأظافر باستخدام بيكربونات الصوديوم.



أولا: الأدوات المستخدمة

تبييض الأظافر



قبل استخدام تلك الوصفة احرصي على تنظيف يديك وأظافرك جيداً بواسطة الماء والصابون، ثم استخدمي ما يلي:

- فرشاة.

- وعاء نظيف وعميق.

- عصير الليمون.

- بيكربونات الصوديوم.



ثانياً: طريقة تبييض الأظافر باستخدام بيكربونات الصوديوم

تبييض الأظافر



إذا كنتِ تعانين من أي جروح في أظافرك فعليكِ تأجيل تلك العملية لحين التئام تلك الجروح.

- أحضري وعاء نظيفاً وضعي به عصير الليمون مع القليل من بيكربونات الصوديوم.

- امزجي الخليط جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك.

- أحضري الفرشاة وابدئي في وضع الخليط علي أظافرك وتوزيعه جيداً، واحرصي على الوصول لكل أجزاء الأظافر.

- اتركي المزيج على أظافرك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتدليك الأظافر جيداً بالفرشاة.

- اغسلي يديك بالماء الفاتر جيداً حتى تتأكدي من التخلص من آثار الخليط المتبقية على أظافرك.

- رطبي أظافرك جيداً باستخدام أحد المرطبات المخصصة للأظافر واليدين، ويفضل استخدام الكريمات المرطبة التي تحتوي على العسل أو الليمون أو اللبن أو زيت جوز الهند، لقدرتها الهائلة على ترطيب الجلد والأظافر بشكل سريع وفعال.

نصائح للحفاظ على بياض الأظافر بعد استخدام الوصفة

- احرصي على ارتداء القفازات أثناء القيام بالمهام المنزلية.

- تجنبي وضع يديك في الماء لفترات طويلة.

- لا تتركي طلاء الأظافر على أظافرك لفترات طويلة.

- لا تستخدمي المواد الكيميائية القاسية على يديك.

- احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي النحاس وفيتامين سي.

- استخدمي الوصفة المذكورة في السطور السابقة، مرتين أسبوعياً للحصول على أظافر صحية.

- استخدمي المرطبات على الأظافر بشكل مستمر، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل المرطبات "كزيت جوز الهند".

- اشربي كميات كافية من الماء لا تقل عن ثلاثة لترات يومياً.

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