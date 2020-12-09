دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة في بني سويف

علاقات و مجتمع

نظم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بالتعاون مع هيئة كير، الدورة التدريبية الثانية من ضمن فاعليات الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حول النوع الاجتماعي وختان الإناث.

استهدفت 23 سيدة و7 رجال بمجموع 30 مستهدفا، وينقسم المستهدفون إلى مجموعة من الرائدات الريفيات وممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل وديوان عام المحافظة.

بدأت الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة يومين بمقر فرع المجلس ببني سويف. كما نظم الدورة التدريبية ادماج رجال الدين في النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، بحضور 9 من رجال الدين المسلم والمسيحي.

وجدير بالذكر أنه جرى تدريبهم سابقا في إطار نفس البرنامج في وقت سابق.

يشار إلى أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" يطلقها المجلس من خلال فروعه في 7 محافظات، وهي "بورسعيد وبني سويف والبحيرة والجيزة والغربية والمنيا والدقهلية"، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

كما تتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، ورأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.