الامارات | المخرج ستيفن سودربرغ يشرف على حفل الأوسكار

شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ستيفن سودربرغ يشرف على حفل الأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو حفل الأوسكار أن المخرج ستيفن سودربرغ، المعروف خصوصاً بفيلمه «كونتايجن» سيشرف على النسخة المقبلة من أبرز حدث سينمائي في الولايات المتحدة، والذي تأثر جراء تبعات جائحة كوفيد-19.

وتسبب الوباء بتوقف معظم الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، وتبديل مواعيد الأحداث السينمائية، كما أرغم أكاديمية الأوسكار على إرجاء حفل توزيع هذه المكافآت السينمائية الأبرز بنسخته الـ93 إلى 25 أبريل 2021، مع تبسيط المعايير التي تتيح للأفلام المنافسة في ظل استمرار إغلاق أكثرية صالات السينما أمام الجمهور.

ولا يزال نسق الحفل المقبل (افتراضي بالكامل أو جزئياً) غير محدد حتى الآن، غير أن رئيس أكاديمية الأوسكار ديفيد روبن ومديرتها العامة داون هادسون اعتبرا في بيان أن الحفل المقبل سيشكل «المناسبة المثالية للابتكار وإعادة التفكير في الاحتمالات المتاحة لإقامة حفل لتوزيع الجوائز».

ولتنظيم الحفل الجديد من نوعه في تاريخ الأوسكار، سيحظى ستيفن سودربرغ الحائز جائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه «ترافيك» في عام 2000، بمعاونة منتج جوائز «غرامي» سابقاً جيسي كولينز والمنتجة ستايسي شير.

وتعاون سودربرغ وشير في الماضي على فيلمي «إيرين بروكوفيتش» و«كونتايجن» الذي يكال له المديح في الآونة الأخيرة لكونه تنبأ منذ 2011 بجوانب كثيرة من الوضع الحالي في العالم بفعل الجائحة، بما في ذلك التباعد الجسدي والمستشفيات والمشارح الميدانية والتسابق على اللقاح.

واختارت جمعية منتجي هوليوود هذا العام المخرج الأميركي حتى لقيادة «خلية أزمة» مهتمها تنظيم استئناف الأنشطة السينمائية.

ولم يحسم منظمو حفل الأوسكار بعد خيارهم بشأن إمكان تنظيم حفل حضوري بوجود النجوم، أو الاكتفاء بنسخة افتراضية بالكامل (كما حصل مع حفل «إيمي» لسنة 2020)، أو المزج بين النسقين. ودخل القسم الأكبر من كاليفورنيا، خصوصا لوس أنجلوس، مرحلة إغلاق جديدة أخيراً.

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