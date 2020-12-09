كورونا اليوم: احذر استبدال الكمامة بالوشاح.. وأزمة جديدة حول فعالية لقاح أكسفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

احذر من استبدال الكمامة بالوشاح

حذر خبراء طبيون من أن التخلص من قناع الوجه لصالح ارتداء وشاح الشتاء لن يوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على وجه التحديد "بأقنعة قماشية متعددة الطبقات من دون صمامات، لمنع انتقال فيروس SARS-CoV-2" في صفحة الويب الخاصة بها، ولضمان السلامة في فصل الشتاء لا ينبغي استبدال هذه الأقنعة بالوشاحات الدافئة لأنها ببساطة لا يمكن أن تحل محل القناع، وفقا لروسيا اليوم.

أزمة جديدة حول فعالية لقاح أكسفورد

مع اقتراب حصول لقاح AstraZeneca المنتظر ضد "كوفيد-19" على موافقة المملكة المتحدة، تُظهر البيانات التي جرت مراجعتها من قبل النظراء أن اللقاح فعال بنسبة 70%، إلا أن هناك قصة محيرة.

وطُوّر لقاح "كوفيد-19" التابع لـAstraZeneca، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ليكون فعالا بنسبة 70.4٪ في دراسة تمت مراجعتها من قبل الزملاء، ونشرت في مجلة The Lancet الطبية، وقد يبدو الأمر وكأنه رقم منخفض، مقارنة بنسبة 95% تقريبا من الفعالية، التي روجت لها شركتا Pfizer وModerna المتنافستان، ومع ذلك فإن النسبة هي أول ادعاء بالفعالية تُراجع من قبل الأقران في مجلة طبية.

وتلقى غالبية المرشحين في تجربة AstraZeneca جرعتين كاملتين من اللقاح، ووجد أن اللقاح فعال بنسبة 62%. ومع ذلك، أعطيت مجموعة فرعية أصغر نصف جرعة، تليها جرعة كاملة، وبين هؤلاء المرضى، أبلغ عن معدل فعالية بنسبة 90%، وبالمجمل، صُنّفت فعالية اللقاح بنسبة 70.4%، وفقا لروسيا اليوم.

جميع الحيوانات معرضة للإصابة بكورونا

أوضح مدير مركز "جامالي" للأبحاث العملية، الذي ابتكر اللقاح الروسي ضد كورونا،، ألكسندر غينتسبورغ، أن كورونا لا يصيب البشر فقط، بل ويصيب الحيوانات الأليفة أيضا.

وقال غينتسبورغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ليس البشر فقط معرضون للإصابة بفيروس كورنا، بل أيضا الحيوانات الأليفة أيضًا، حيث بدأت حيوانات المنك تصاب بفيروس كورونا، فليس بعيدة إصابة القطط أو الكلاب، وواردة جدا إصابة العديد من الكائنات الحية الأخرى بفيروس كورونا".

الإمارات تعتمد لقاح "سينوفارم" الصيني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " كوفيد -19 "رسمياً في الدولة الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19 في الدولة.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية، ويعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح.

وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس "كوفيد - 19 "، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه، وفقا للعربية.