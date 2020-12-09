مسابقة مجانية تحقق حلم بريطانية في الأمومة بعد 20 سنة: أجهضت 14 مرة

علاقات و مجتمع

بعد 14 حالة إجهاض استطاع زوجان بريطانيان إنجاب طفلتهما الأولى، بعد فوزهما في مسابقة بعملية للتلقيح الاصطناعي بالمجان على موقع فيس بوك.

وبدأت جو سكولين، 47 عاماً، وزوجها جيسون، 49 عاماً، محاولاتهما للإنجاب في عام 2000، ومنذ ذلك الوقت عانت جو من الإجهاض كل عام تقريباً، وأخبرهما الأطباء في وقت من الأوقات أن عليهما الاستسلام والتوقف عن المحاولة.

لم تواجه "جو" مشكلة في الحمل، لكن حملها لم يستمر أكثر من 14 أسبوعاً، ولم يتمكن الأطباء في البداية من معرفة السبب، وجرب الزوجان التلقيح الاصطناعي، لكنه لم ينجح، ومع نفاد الأموال، اضطرا للدخول في مسابقة للحصول على جولة مجانية من علاج الخصوبة في قبرص.

وبخلاف التوقعات، تمكن الزوجان من ربح المسابقة، ونجحت عملية التلقيح الاصطناعي، ليرحبا بطفلتهما جيسيكا روز في العام الماضي.

وحملت جو للمرة الأولى في عام 2000، وتعرضت لأول حالة إجهاض في العام نفسه عندما كان عمر الجنين حوالي 7 أسابيع، واضطرت للبقاء لمدة أسبوع في المستشفى، لكنها لم تستسلم واستمرت بالمحاولة.

ولأنها لم تكن تواجه مشكلة في الحمل، لم تفكر جو في التلقيح الاصطناعي في ذلك الوقت، لكنها لم تتمكن من الحصول على أية إجابات من أطباء المملكة المتحدة حول سبب تكرار إجهاضها، مما دفع الزوجين لبيع ممتلكاتهما والسفر إلى غرناطة في إسبانيا عام 2009.

وتمكنت جو من إجراء المزيد من الفحوصات في إسبانيا للبحث في سبب إجهاضها، واكتشف الأطباء أنها تعاني من 3 أنواع من اضطرابات تخثر الدم وعوامل مناعية إضافية مثل متلازمة التعب المزمن.

وعانت جو من 12 حالة إجهاض إجمالاً قبل أن تلجأ إلى المساعدة الإنجابية في إسبانيا في عام 2014 والتي كلفت حوالي 2000 جنيه إسترليني 2500 دولار، لكنها تعرضت للإجهاض مرتين أخريين في عام 2014.

وكاد الزوجان يفقدان الأمل قبل أن يشاركا في مسابقة على فيس بوك لإحياء ذكرى مرور 40 عاماً على ولادة أول طفل أنابيب، وكانت الجائزة عبارة عن دورة مجانية من التلقيح الاصطناعي وقد استطاعا الفوز بها العام الماضي، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.