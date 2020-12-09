أفضل فاونديشن مرطب للبشرة الجافة في الموسم البارد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:39 مساءً - عندما تنخفض درجات الحرارة، يحين الوقت للبحث عن أنواع كريم الأساس التي تعمل على ترطيب البشرة لتبدو أكثر حيوية وإشراقاً، لا سيما البشرة الجافة التي تصبح أكثر جفافاً في ظل الهواء البارد والجاف وعوامل الطقس القاسية الأخرى. لذلك، تحتاج بشرتك الجافة الى جرعة ترطيب إضافية لمكافحة التقشر والتشققات التي غالباً ما تصاب بها خلال الشتاء.وفي هذا المقال، نرصد لكم أفضل أنواع الفاونديشن المرطبة للبشرة الجافة في الشتاء.



Natural Radiant Longwear Foundation من نارس

Natural Radiant Longwear Foundation



يتميز كريم الأساس هذا من علامة نارس Nars، بتركيبته السلسة التي تناسب على البشرة لتمنحها مظهراً متألقاً ولامعاً من دون أن تبدو دهنية، كما أنها توفر لك بشرة متوهجة تتوق كل امرأة تمتلك بشرة جافة الى الحصول عليها خلال الشتاء. وهو يتوافر بدرجات عديدة ليتناغم مع جميع ألوان البشرة.

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Pro Filt'r Hydrating Longwear Foundation من Fenty

Pro Filt'r Hydrating Longwear Foundation



لقد صُمم كريم الأساس هذا من علامة فنتي Fenty، ليمنح البشرة الجافة ملمساً ناعماً ومظهراً متألقاً لا تشوبه شائبة، ويوفر لها تغطية رائعة طويلة الأمد ولمسة نهائية خالية من العيوب، لذلك هو يشكل إضافة فاخرة الى حقيبة مكياجك في هذا الشتاء.

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Luminous Silk Foundation من جيورجيو أرماني

Luminous Silk Foundation



يوفر كريم الأساس الفاخر هذا من جيورجيو أرماني Giorgio Armani، تغطية رائعة للبشرة الجافة ويمدها بالترطيب اللازم على مدى ساعات طويلة، مما يؤمن لك إطلالة ندية خالية من العيوب والشوائب.

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Skin Illusion Foundation من كلارنس

Luminous Silk Foundation



تهدف تركيبة هذا الفاونديشن من كلارنس Clarins، الى توفير الترطيب اللازم والتغطية المثالية للبشرة الجافة على مدار 24 ساعة، وهو خيار رائع لأشهر الشتاء الباردة حيث يترك بشرتك ناعمة ومشرقة لساعات طويلة.

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Light Wonder Youth-Boosting Perfect Skin Foundation من شارلوت تيلبوري

Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation



إن هذا الفاونديشن من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury، لن يضمن لك بشرة ندية ومشرقة وتغطية مثالية فحسب وإنما يقلل أيضاً من ظهور التجاعيد ويقلص من حجم المسامات الواسعة، إضافة الى أن تركيبته تدوم على البشرة لأكثر من 18 ساعة.

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