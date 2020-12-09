5 معلومات عن بسنت النبراوي بعد مشاركتها في "الآنسة فرح": مضيفة طيران

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حالة من الانتعاش الفني، تعيشها الفنانة الشابة بسنت النبراوي، هذه الأيام، إذ تشارك في أكثر من عمل درامي، من بينهم، مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد، والجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" أمام النجمة رانيا يوسف.

وكشفت بسنت، في بيانٍ صحفي، أنها تقدم في "الآنسة فرح" شخصية فتاة تدعى الدكتورة نجوى، وتعمل مديرة أعمال فنان مشهور، يقدم دروه الفنان تامر فرج، وتتحكم في جميع قراراته الفنية بشدة وحزم لافته إلى أنها تملك إرادة صلبة وقوية.

وعُرفت بسنت النبراوي، خلال ظهورها الأول ضمن أحداث مسلسل "الوصية" عام 2018، ومشاركتها الفنان أكرم حسني بطل العمل الأغنية الشهيرة "بسبوسة بالسمنة".

معلومات عن بسنت النبراوي

- تعمل مضيفة جوية في إحدى شركات الطيران.

- تطرح فيديوهات ساخرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

- اشتهرت بتقديم فيديوهات ساخرة بلهجة أهالي محافظة الشرقية.

- نالت إعجاب متابعيها ليرشحها مساعد الفنان أكرم حسنى، للعمل ضمن فريق عمل مسلسل "الوصية".

- توالت مشاركتها الفنية بعد ذلك، إذ شاركت في بطولة مسلسلات "الزوجة 18"، و"سوبر ميرو".

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومقسم إلى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقه، وانتهى عرض الجزء الأول منه، ثم يليه الجزء الثاني الذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن الجزء الثالث لمسلسل "الآنسة فرح" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم، هم: رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدى، محمد كيلانى، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

وتنتظر الفنانة بسنت النبرواي عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، التي انتهت من تصوير إحدى قصصة مؤخرا.