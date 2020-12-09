سعر خيالي لإطلالة ياسمين صبري في سابع أيام القاهرة السينمائي

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أطلت ليلة أمس، الفنانة ياسمين صبري، على السجادة الحمراء، خلال فعاليات سابع أيام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت "ياسمين"، بجامب سوت سوداء، أظهرت رشاقتها، من إحدى دور الأزياء العالمية الفرنسية، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابية.

ويبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري 3095 دولار، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

إطلالة ياسمين صبري في افتتاح القاهرة السينمائي

وتألقت ياسمين صبري على السجادة الحمراء، خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان أسود منفوش بكثافة، يشبه إطلالات العرائس، دون أكمام، مزود بالفصوص اللامعة، مع قفازات من القطيفة، والشعر المنسدل كعادتها.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تم نقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.