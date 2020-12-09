"أنتي أقوى".. مبادرة مستشفى شفاء الأورمان للتوعية بسرطان الثدي

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قدم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، خدمات طبية مميزة على مدار الـ3 سنوات الماضية في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاجه.

يقول الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، إن المستشفى يقدم أفضل خدمات طبية للمرضى بالمجان تماماً، لافتا إلى الكشف على 2870 حالة، إجمالي حالات الكشف المبكر من عام 2017 حتى العام الجاري 2020، و512 حالة هي إجمالي الحالات التي تم الكشف المبكر عليها في العام الجاري، و53 حالة إجمالي حالات الإصابة بسرطان الثدي التي جرى اكتشافها من عام 2017 وحتى 2019، و3000 حالة هي إجمالي الحالات اللي تلقت العلاج من سرطان الثدي من عام 2017 وحتى العام الجاري.

ويؤكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه جرى البدء مؤخراً في مبادرة مميزة للتجميل والتزيين والإضاءة لواجهة المستشفى احتفاء بشهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر له، حيث تزين أروقة المستشفى وتمت إضائتها باللون الوردي للمشاركة في هذا الشهر بفعاليات مميزة.

ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان ساعد مؤخراً مريضات سرطان الثدي على الكشف المبكر والعلاج، وما زالت خدماته مستمرة بكل قوة في هذا العمل يومياً وعلى مدار الساعة.