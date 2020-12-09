الامارات | جاء دور ألمانيا.. العثور على مسلة غامضة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن جاء دور ألمانيا.. العثور على مسلة غامضة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد العثور على العديد من المسلات الغامضة، والنصب التذكارية حول العالم، ظهر نصب من هذا النوع في منطقة زولتسباخ في إقليم تاونوس الجبلي في ألمانيا. وتظهر الصور المسلة على حافة حقل بالقرب من مركز تجاري كبير.

ولم يتضح من أقام هذا النصب بارتفاع ثلاثة أمتار، ولأي سبب وما إذا كان له علاقة باللوحات التذكارية الأخرى التي ظهرت في أنحاء مختلفة من العالم، وقال متحدث باسم منطقة زولتسباخ: «لقد تم اكتشافه عن طريق متنزهين، ولا يمكننا تفسير مصدره».

وأضاف المتحدث أن مالك الحقل الواقع في منطقة تاونوس على نهر الماين أكد أنه ليس له علاقة به. وأشار إلى حدوث زيادة ملحوظة في عدد المترددين على الطريق الزراعية بعد اكتشاف النصب.

ويُعْتَقَد أن النصب، الذي كان ملقى ذات مرة هناك وقام مجهولون بإقامته مرة أخرى، لن يظل طويلاً هناك.

وقال المتحدث: «سننظر في الأمر لثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم يتم إزالته بعد هذه الفترة، سنتخلص منه». وأضاف أن لديه انطباعاً بأن النصب ليس من مادة عالية القيمة.

وكان قد ظهرت مسلة في البداية في ولاية يوتا الأميركية، ومؤخراً تم اكتشاف سلسلة منها في أنحاء العالم منها في جزيرة وايت البريطانية، وفي منطقة طبيعية في شمال هولندا، وفي بلدة ايلون الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومتراً شمال غرب العاصمة مدريد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news