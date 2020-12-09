أغلى حذاء رياضي لا يمكن انتعاله.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي

صدق أو لا تصدق، أنتجت شركة أديداس بالتعاون مع صانع الخزف الألماني ميسن، حذاءً رياضيًا يحمل اسم zx 8000 porcelain بقيمة تبلغ مليون دولار.

وذكر موقع "سوثبيز"، أن الحذاء الرياضي الجديد تم تجميعه على مدار ستة أشهر، ووزنه 950 جرامًا.

وأكد الموقع، المتخصص في المقتنيات والمزادات السنوية، أن الحذاء الجديد سيُعرض في مزاد من قطعة واحدة فقط عبر الإنترنت فقط، وهو مفتوح للمزايدة حتى 16 ديسمبر الجاري، مع تقدير يتراوح من 1 دولار إلى 1000000 دولار.

وذكرت وكالة "فرانس 25" أن تصميم هذا الحذاء استوحي من أحذية "زد إكس 8000" التي طرحتها "أديداس" للبيع ولقيت إقبالا شعبيا كبيرا.

لذا يُعد هذا الحذاء غير مخصص للاستخدام الفعلي، ولا يمكن انتعاله ولكنه لمحبي هواة جمع المقتنيات فقط، ومن المقرر أن تعود عائدات البيع بالفائدة على متحف بروكلين لدعم البرامج المستمرة التي توفر الوصول الفنون للشباب.