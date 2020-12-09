وفاء عامر تغني "عظيمة يا مصر" مع لميس الحديدي

علاقات و مجتمع

طلبت الإعلامية لميس الحديدي، من ضيفتها الفنانة وفاء عامر، الغناء على الهواء، فغنت أغنية "عظيمة يا مصر".

جاء ذلك خلال استضافة "الحديدي" لـ"عامر" في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء.

ومازحت "عامر"، الإعلامية لميس الحديدي، وقال لها: "أنا كنت مذيعة وأنا صغيرة، وأنتي خدتي دوري يا لميس"، لترد الحديدي: "أنا عايزة أبقى ممثلة".

وأضافت "عامر": "إن شاء الله بعد انتهاء كورونا هنغني عظيمة يا مصر وبلادي بلادي ونحيي العلم حتى على اللايف، أثناء محاضرات المدارس".

هذا، وحلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، حيث تحدثت عن أسرتها وحياتها الشخصية، وفيلمها الجديد "خان تيولا".

وقالت "عامر"، إن اسم الفيلم موجود فعلا، وهو ثروة من الثروات الموجودة في أعماق البحار، والمحيطات، ويوجد منها في مصر، يمكن أن يدخل في صناعات كثرة، وهو عبارة عن كائن متجدد الخلايا لا يموت، ومن الأشياء النادرة.

وأضافت أن الفيلم يتحدث عن أواخر الأربعينيات، وشعرها كان من المفترض أن يكون أبيض وأسود، ولكنها رفضت ارتداء الباروكة، وصبغت شعرها باللون الأحمر، موضحة: "خوفت من المعايشة يطلع في أيدي".

وتابعت بأن أصعب مواقف التصوير التي تعرضت لها في تصوير الفيلم، هو التصوير في درجة حرارة 6 مئوية، وكان المنزل كله مفتوحًا، لافتة إلى أن اسم شخصيتها في الفيلم هو "موهيرة"، وهي اختارت أن تعيش حياة أبدية، موضحة: "ماذا لو كنا نعيش حياة أبدية؟؟ وكل حد هيتفرج على الفيلم هيشتغل مخه، وده الحلو في الفيلم".

ولفتت إلى أن فريق العمل في الفيلم شباب، وهي لا تخشى العمل معهم، موضحة أن البعض طالبها بالعمل في مشروع تخرج خاص بهم، لافته إلى أنها ستوافق بنسبة كبيرة رغم اعتراض بعض الزملاء من الفنانين، الذين يقولون لها إنها تنزل بمستوى المهنة، مؤكدة إعجابها بطموح الشباب وأملهم.