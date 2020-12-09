المقادير والخطوات.. طريقة عمل سلطة بنجر بالبصل

مطبخ

كتب: هن - 05:46 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020

عرض الشيف شربيني، طريقة عمل سلطة بنجر بالبصل، خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل سلطة بنجر بالبصل: - بنجر مسلوق. - بطاطس مكعبات مسلوقة. - بصل أحمر منقوع في خل وسكر. - بصل أخضر. - بقدونس مفروم. - جرجير. - عين جمل. - سماق. - ملح وفلفل. - زيت زيتون. - كمون. - زعتر. - خل. - عصير ليمون. - مايونيز. طريقة عمل سلطة بنجر بالبصل: - ينقع البصل الأحمر في الخل والسكر. - ثم يضاف الخل وعصير الليمون والسماق والزعتر وينقع قليلا. - في طبق التقديم يوضع الجرجير والبصل الأخضر. - في بولة يخلط البنجر مع البطاطس المسلوقة، ثم يضاف البصل المنقوع، ثم البقدونس. خطوات عمل الصوص: - يخلط قليل من ماء نقع البصل مع المايونيز والملح والفلفل والكمون. - ثم يضاف على السلطة وتقلب جيدا وتقدم.

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