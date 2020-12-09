الصحة توضح إجراءات يجب أن تتخذها الأم المصابة بكورونا أثناء الرضاعة

أخبار من الوطن نيوز

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أثناء الرضاعة الطبيعية، خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي:

- احرصي على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

- اغسلي يديكي بالماء والصابون أو افركيها بالحكول قبل ملامسة طفلك.

- تخلصي من الكمامة بشكل آمن بعد استخدامها.

- تخلصي من المنديل فورًا وعقمي يديكي باستمرار.

- نظفي وطهري أي أسطح تلمسينها باستمرار.

- استعملي الكمامة عند الاقتراب من طفلك.

وكانت حذرت وزارة الصحة والسكان، السيدات المصريات من أغذية تتجنبها خلال فترة الرضاعة الطبيعية، وذكرت أن تلك الأغذية تتمثل في الكافيين الموجود في القهوة والشاي، والأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح، وكذلك المياة الغازية والعصائر المعلبة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث أوضحت أن لبن الأم هام جدًا لتقوية مناعة الطفل كونه يحتوي على أجسام مناعية، كما أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة للأطفال حتى نهاية الشهر السادس من العمر.

وأشارت، إلى أنه مع بداية الشهر السابع يجب إدخال مجموعة متنوعة من الأغذية التكميلية التي يتم إعدادها بشكل صحي لضمان النمو السليم مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ الطفل عامان.