بدون ملابس.. عارضة أزياء في جلسة تصوير جريئة وسط مجموعة من القروش

لايف ستايل

في تجربة تعد الأخطر من نوعها، أقدمت عارضة أزياء على الغوص مع مجموعة من أسماك القرش البيضاء، وتأدية رقصة معهم قبالة سواحل ولاية هاواي الأمريكية.

وقامت العارضة "ماريسا بابن" البالغة من العمر 28 عامًا، بالتجرد من ملابسها تمامًا، والغوص أسفل الأعماق للغوص مع مجموعة من القروش المفترسة، وخوض التجربة الخطيرة بدرجة كبيرة، إذ رغبت في كسر حاجز خوفها، والتصوير بجانب تلك الكائنات البحرية، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت الفتاة العشرينية: "لقد كانت واحدة من أكثر التجارب السليمة في حياتي مع أسماك القرش، في حين أنني كنت ممتلئة بالخوف الشديد، وقبل أن أقفز من القارب كنت أتأمل الموقف، وأجهز نفسي لخوض المغامرة الشيقة".

وتابعت: "لم يكن لدي أدنى فكرة عما سأشعر به، لأنني لم أسبح معهم من قبل، ورغبت في ألا أرتدي أي ملابس أو نضارات واقية لأنني لم أرغب في قراءة تحركاتهم كي لا أشعر بالذعر؟، وكنت على ثقة فقط بأنني سأكون بخير".

وكشفت "ماريسا"، بأنها شعرت باهتزازات الأسماك حولها أسفل سطح المياه، إذ غطست في غضون 45 دقيقة، قائلة: "لم أرغب في إزعاجهم لفترة طويلة، لكني لم أكن خائفة، وكنت في وجودهم أشعر بالهدوء التام.