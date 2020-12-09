ريهام حجاج تتغزل في زوجها محمد حلاوة: الحب كله أنت (صورة)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر خاصية القصص المصورة "استوري"، خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال الصورة، ظهرت "حجاج" برفقة زوجها داخل منزلهما، وتغزلت فيه بتعليقها: "الحب كله أنت".

وفي أكتوبر الماضي، نعت الفنانة وفاة والد زوجها المهندس نبيل حلاوة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ودوّنت "حجاج": "البقاء و الدوام لله وحده توفي الي رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة".

وتابعت: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا علي فراقك لمحزنون".

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها

وفي سبتمبر الماضي، احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلادها وسط حضور كبير من نجوم الفن.

وظهرت بفستان ميتلك قصير، مفتوح من جهة الصدر، مع الشعر الكيرلي، كما حرصت على الظهور بمكياج سموكي لامع، وتاج على رأسها.

وظهر العديد من رموز الفن خلال الحفل، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، بوسي شلبي، نيللي كريم وخطيبها، أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله، والفنانة لبلبة.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صور من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كانت آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" أمام الفنانين محمود حميدة، وخالد النبوي، والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020.

زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة

⁩أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن زواجها، منذ عدة أشهر، عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على "إنستجرام"، تضمنت أن حلاوة وريهام، تزوجا مؤخرا زواجًا رسميًا شرعيًا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام، الذي لم يجر إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة.