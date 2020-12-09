متحف جديد يعرض الروائع الخزفية لبيكاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت هيئة سياحة طوكيو عن افتتاح متحف جديد يعرض مجموعة من الروائع الخزفية للرسام والنحات العالمي بابلو بيكاسو.

وأوضحت الهيئة أن متحف Yoku Moku الجديد، الكائن بحي أوياما، يعرض أكثر من 500 قطعة خزفية من روائع الرسام الإسباني الشهير، مشيرة إلى أن المجموعة المعروضة تندرج ضمن المقتنيات الخاصة لأحد هواة جمع القطع الفنية اليابانيين.

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