كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 03:39 صباحاً - لا تقتصر فائدة العسل على قيمته الغذائية فقط، إذ تمتد فوائده لتشمل البشرة والشعر أيضاً، نظراً لما يلعبه من دور فعال في علاج حب الشباب والبقع الداكنة والندبات، وغيرها من مشاكل البشرة.

ومن المعروف أن خلايا البشرة خلال المساء وتحديداً أثناء النوم، تستطيع امتصاص كل ما يوضع عليها بشكل أفضل من أي وقت آخر، لذلك فمن الأفضل استخدام العسل قبل النوم، للحصول على نتائج أفضل.

وفي السطور التالية، ستتعرفين على فوائد وضع العسل على الوجه قبل النوم له العديد من الفوائد، وكيفية تحضير الماسكات التي تحتوي على العسل، وفائدتها للبشرة:

فوائد وضع العسل على الوجه





1-العسل من الأشياء الرائعة في علاج حب الشباب وآثاره، لذلك يمكن تركه طوال الليل على المنطقة المصابة بحب الشباب، ثم شطفه بالماء الدافئ.

2-يُمكن استخدام العسل كماسك أيضاً لعلاج حب الشباب، وذلك بتطبيقه على المنطقة المراد التخلص من حبوب الشباب بها، لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء البارد.

3-يحتوي العسل على مضادات للأكسدة، لذلك فهو علاج رائع للبقع الداكنة والندبات التي يتسبب بها حب الشباب، كما أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه.

ويُمكنك تطبيق ماسك قبل النوم، مكون من العسل ملعقة كبيرة من العسل وربع ملعقة صغيرة من الكركر ملعقة كبيرة من الحليب، وتركه على البشرة 15 دقيقة ثم غسله بالماء البارد.

4-يساعد العسل على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها بشكل كبير، إذ تستطيع الإنزيمات الموجودة في العسل من التسرب بسهولة إلى الجلد، مما يساعد في ترطيبه ونعومته ونضارته.

ويُمكن إضافة ملعقة من العسل إلى القليل من عصير الليمون، ووضع الخليط على قطنة، وتمريرها على الوجه لمدى 5 قائق، ثم غسل الوجه، للحصول على ترطيب رائع للبشرة.

5- يعمل العسل كمطهر للمسام، كما يقوم بالتخلص من الرؤوس السوداء بشكل طبيعي، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة وخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، كما يشد ويرطب مسام البشرة للحصول على بشرة صافية.

ويُمكنك عمل مقشر للبشرة لتنظيف المسام بإضافة ملعقة كبيرة من العسل الأبيض إلى 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الخشن، وفرك الوجه بالخليط قبل النوم، لمدة 3 دقائق للتخلص من بقايا الجلد الميت وتنظيف المسام.

6-يُعد العسل من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لعلاج الحروق، كما أنه مفيد في علاج حروق الشمس، كما يقلل من الالتهابات التي تسببها الحروق، ويوفر التغذية للأنسجة التالفة.

تابعي المزيد: خلطات الطحينة والحليب لتفتيح للجسم

