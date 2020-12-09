خلطات من مطبخك لتفتيح منطقة الرقبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 03:39 صباحاً - واحدة من أكثر المشاكل المحرجة التي تعاني منها الصبايا، هي لون الرقبة الداكنة، إذ يصبح لون الرقبة غامق عن باقي لون الجلد، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تعالج مشكلة سواد الرقبة. لهذا إليكِ خلطات سهلة من مطبخكِ لعلاج مشكلة الرقبة الداكنة.



سكرب القهوة والملح وزيت الزيتون

سكرب القهوة والملح وزيت الزيتون



المكونات



- ملعقة كبيرة من حبوب قهوة

- ملح البحر

- زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



تُخلط المكونات مع بعضها البعض.

افركي منطقة الرقبة بالخليط.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 3 دقائق.

ثم اشطفي الرقبة بالماء.

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ماسك زيت اللوز والليمون مع الحليب

ماسك زيت اللوز والليمون مع الحليب



المكونات



- ملعقة صغيرة زيت لوز

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة صغيرة حليب



طريقة تحضير الماسك



اشطفي بشرتك جيدا قبل الماسك.

اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على منطقة الرقبة.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يجف وتمتصه البشرة بعمق.

اغسلي رقبتكِ بالماء، وكرري الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة مرغوبة.

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ماسك والليمون والعسل

ماسك والليمون والعسل



المكونات



- حبة بطاطس مهروسة بالخلاط

- عصير ليمونة واحدة

- ملعقة صغيرة عسل نحل



طريقة تحضير الخليط



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على رقبتك لمدو نصف ساعة.

أزيلي الخليط، واشطفي رقبتكِ.

كرري هذه العملية يوميًّا أو 4 مرات بالأسبوع، لأنّ ماسكات التفتيح تتطلب مداومة بشكل دوري، للحصول على النتيجة المطلوبة.

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