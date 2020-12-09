بإطلالة شبابية.. ليلى علوي بفستان جذاب في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
ظهرت الفنانة ليلى علوي على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة.
ارتدت ليلي علوي فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، وتميز الفستان بقصة الشراشيب من أسفل.
واعتمدت ليلى مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية؛ وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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